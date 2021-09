Safet Sušić se uporedio sa Mesijem: I ja sam mogao ovo što on radi, ali jednom mjesečno

Jedan od najboljih fudbalera sa prostora bivše Jugoslavije svih vremena zasigurno je Safet Sušić. Popularni “Pape” je izluđivao protivničke odbrane, rešetao suparničke mreže i držao navijače na rubu sjedišta, prenosi Avaz.

I dalje ima kultni status u Pariz Sen Žermenu za koji je odigrao 318 utakmica i postigao 85 golova. Bio je i prvak Francuske, a osvojio je i jedan Kup. Iako je prošlo mnogo vremena, Pape i dalje dobro kotira kada su u pitanju postignuti pogoci za Parižane.

Trenutno je deseti strijelac u historiji kluba, a ispred njega su zvijezde koje su igrale ili još uvijek igraju u vrijeme kada PSG skoro da i nema konkurencije u Francuskoj. Tu i tamo neko uspije pomrsiti račune “Svecima”, ali super tim koji PSG ima ledi krv svakog protivnika.

Posljednja akvizicija bogatih vlasnika je Lionel Mesi (Messi), a na dolazak čudesnog Argentinca osvrnuo se i Pape Sušić.

– Mesi je najbolji fudbaler svih vremena. Da, vidio sam Pelea na televiziji, igrao sam protiv Diega Maradone, Mišela Platinija (Michael), Zinedina Zidana (Zinedine Zidane), pa čak i Johana Krojfa (Johan Cruyff) koje smatram među najboljim igračima svih vremena, ali nijedan od njih nije donio ono što je Mesi donio Barceloni.

Sretan sam bio kad je transfer konačno završen. Ja sam mogao ovo što i on radi, samo što sam ja to mogao jednom mjesečno, a on to radi svaki dan. U Argentini nije nikada prešao Diega Maradonu jer nije osvojio Svjetsko prvenstvo, a i ja sam često upoređujem njih dvojicu i vidim da je Leo nivo iznad – rekao je Sušić za list “Le Foot Paris”.

Facebook komentari