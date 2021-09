Ibrahimović se vratio nakon povrede, trebalo mu je 7 minuta da zabije gol

Derbi kola u italijanskoj Seriji A odigrali su Milan i Lazio.

Domaći tim slavio je 2:0 u utakmici u kojoj je apsolutno dominirao, a svoju veličinu još jednom je pokazao neuništivi Zlatan Ibrahimović.

Nakon nekoliko mjeseci van terena zbog povrede, Ibra se vratio. Nakon samo 7 minuta na terenu, postigao je gol za 2:0 i zapečatio sudbinu Lazija. prneosi “Fokus“.

Kad je kontranapad krenuo, Ibrahimović je vezao pertle na kopačkama na centru terena. Međutim, ubrzo se pridigao i sjajno protrčao te pogodio nakon fenomenalnog pasa Ante Rebića.

Domaći tim slavio je 2:0 u utakmici u kojoj je apsolutno dominirao, a svoju veličinu još jednom je pokazao neuništivi Zlatan Ibrahimović.

Nakon nekoliko mjeseci van terena zbog povrede, Ibra se vratio. Nakon samo 7 minuta na terenu, postigao je gol za 2:0 i zapečatio sudbinu Lazija.

Kad je kontranapad krenuo, Ibrahimović je vezao pertle na kopačkama na centru terena. Međutim, ubrzo se pridigao i sjajno protrčao te pogodio nakon fenomenalnog pasa Ante Rebića.

Kako piše Squawka, Ibrahimović je sada zabio gol u 26 različitih sezona. Prvi gol zabio je 1999. godine u švedskoj ligi.

Za manje od mjesec dana, Ibrahimović puni 40 godina.

Prvi gol na današnjem meču u završnici prvog poluvremena zabio je Rafael Leao.

Zlatan ibrahimovic scores the second for Milan against Lazio.#MilanLazio pic.twitter.com/yeNAVTliYQ

— B/R Goal (@br_goal) September 12, 2021