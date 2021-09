Tuzla City s igračem manje trijumfovao protiv Radnika

Mladi čuvar mreže Radnika ranije je imao jako dobrih partija na golu Radnika, ali večeras nije bila njegova noć i direktni je krivac za sva tri pogotka Tuzla Cityja, koji je na kraju slavio sa 1:3.

Učvrstio se tim iz Simin Hana ovom pobjedom na vrhu tabele i sada ima 19 bodova, a Radnik je posljednji sa svega 3.

Vrlo je važno napomenuti da su gosti iz Simin Hana ostali s igračem manje u 34. minuti kada je drugi žuti karton dobio Elvis Mehanović, koji je tako ostavio na cjedilu svoje saigrače, iako je prethodno postigao gol i anulirao prednost koju je imao Radnik, no krenimo od početka.

Pokušao je napasti Radnik na samom startu i napraviti pritisak, a tako je i stvorio jednu šansu u 4. minuti. Nakon kornera i kratke kombinacije i ubačaja, glavom sa 7-8 metara šutira slabo čuvani Faruk Gogić, ali bio je neprecizan i poslao loptu preko gola.

Na drugoj strani je svoj šut brzo oprobao Petar Mišić, ali je bio neprecizan, baš kao i Nikola Popara ubrzo nakon toga.

U 13. minuti velika šansa za Bojana Markovića. Dobio je napadač Radnika loptu nakon lijepog kontranapada njegove ekipe i dodavanja Gogića, ali na kraju je promašio i ostalo je 0:0.

Šest minuta poslije Radnik stiže do vodstva od 1:0, a na dodavanje Đorđa Pantelića mrežu Tuzla Cityja trese Gogić, koji večeras igra jako dobro. Ipak, Tuzla City je imao spreman odgovor koji dolazi ekspresno.

Elvis Mehanović se našao u šansi već u 22. minuti, iskosa s desne strane je desnom nogom gađao suprotni ugao, a zahvaljujući i lošoj reakciji golmana Azura Aljkanovića lopta je završila u golu za 1:1!

Uslijedilo je nakon ova dva gola zatišje i igralo se uglavnom na sredini terena uz mnogo prekršaja s obje strane, posebno s gostujuće.

U 34. minuti strijelac gola za goste E. Mehanović nepromišljeno startuje na protivničkog igrača i dobija drugi žuti karton, te je isključen s ove utakmice, a Tuzla City ostaje s igračem manje!

Drugo poluvrijeme počelo je velikim i silovitim pritiskom Radnika, koji je prijetio preko Pantelića i Markovića, ali Nevres Fejzić je uspio zaustaviti njihove pokušaje.

U 61. minuti je još jednu veliku šansu je imao Pantelić, ali je s pet metara poslao loptu preko gola.

A, onda iz prvog napada u drugom poluvremenu Tuzla City dolazi do prednosti, a opet je pogriješio mladi čuvar mreže Aljkanović. Mišić je nakon kornera i kratkog dodavanja šutirao iskosa u bliži ugao, a lopta je prošla nekako kroz ruke Aljkanoviću i završila u golu za 1:2.

Potpuno je to demoralisalo igrače Radnika koji se nisu mogli oporaviti i napraviti novi pritisak, pa je izgledalo kao da gosti imaju igrača više. U 85. minuti su do trećeg gola došli igrači Tuzla Cityja, a opet je direktni krivac za pogodak bio Aljkanović, koji je promašio loptu nakon ubačaja Džafića iz kornera. Ona je došla do Mirzada Mehanovića, a on je rutinski zakucao u mrežu za 1:3.

Zatresla se mreža Tuzla Cityja u nadoknadi, pogodio je Batar, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Premijer liga BiH, 8. kolo:

Radnik – Tuzla City 1:3 (Gogić 19′ / E. Mehanović 22′, Mišić 64′, M. Mehanović 85′)

Gledalaca: 500. Sudija: Mateo Musa (Čitluk). Žuti kartoni: E. Mehanović, Tomašević, Džafić, Ubiparip (Tuzla City); Gogić (Radnik). Crveni karton: E. Mehanović (Tuzla City).

RADNIK: Aljkanović, Šubert, Nikić (Urošević), Batar, Popara (Motika), Vasić (Hasukić), Ristanović, Gogić (Tahrić), Marković, Pantelić, Đurić.

TUZLA CITY: Fejzić, Čeliković, Efendić, Šukilović, Nukić, Gavrić (Brkić), Tomašević (Đerić), M. Mehanović (Ubiparip), Džafić, Mišić (Mešinović), E. Mehanović, piše SCsport.

