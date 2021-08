DŽEKO OTVORIO DUŠU: BIO SAM NERVOZAN PRIJE DEBIJA ZA INTER, ROMA ĆE UVIJEK BITI DIO MOG SRCA

Džeko je rekao da je debi za Inter bio poseban dan u njegovom životu i otkriva da mu je i majka došla na San Siro i pružila mu podršku. Dodaje i to da se u Interu osjeća sjajno i da ima osjećaj kao da je godinama u klubu, a ne tek nekoliko sedmica. prenosi “Hayat“,

Bio je to emotivan dan, a pogotovo jer je to bila prva utakmica s navijačima na stadionu. Majka mi je bila na San Siru, bio je to važan dan koji je završio našom pobjedom i golom za koji sam jako dugo trenirao. Dugo nisam postigao gol u Seriji A pa je bilo važno razbiti to i povećati samopouzdanje za budućnost – rekao je Džeko za Inter TV i nastavio:

“U Interu se osjećam kao da sam ovdje godinama, dobro se slažem sa saigračima i sjajno sarađujemo. To je iz razloga što ovdje imamo mnogo šampiona koji znaju igrati nogomet, a to je i jedan od razloga zbog kojeg sam došao u klub.”

Naš napadač je također rekao da je umalo ušao u pogrešnu svlačionicu uoči utakmice protiv Genoe, ali da ga je srećom Ivan Perišić preusmjerio u pravu. Za trenera Inzaghija imao je samo riječi hvale.

Bio sam nervozan prije utakmice protiv Genoe i iskreno, to mi je bilo malo neobično. Mnogo puta sam igrao na San Siru kao protivnik i umalo sam ušao u pogrešnu svlačionicu, ali sreća, Ivan Perišić me preusmjerio – otkriva Džeko u intervju za DAZN i na kraju dodaje:

“Čuo sam mnogo dobrih stvari o Inzaghiju od igrača koji su radili s njim, a vidio sam i način na koji Lazio igra i bio sam siguran da će mi savršeno odgovarati.”

Bez obzira na transfer u Inter, Džeko će ostati duboko urezan u historiju Rome.

Roma je dio mog srca. Troje moje djece je rođeno u Rimu. Za njih će to uvijek biti prvi dom. Zauvijek ću biti zahvalan Romi. Za njih ću navijati u 36 kola. Za mene je to bilo nevjerovatno iskustvo – rekao je Džeko, koji je na kraju priznao da je Aleksandar Kolarov nagovarao da pređe u Inter.

