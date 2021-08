Dudić: Salčin je OK, kod Pece je vidljivo da nije prošao kompletne pripreme

Jednostavno, Veležu se dogodilo ono što se događalo većini bh. klubova koji su se našli na raskrsnici između evropskih nastupa i domaćeg prvenstva. Trener Dudić je pokušavao sačuvati pojedine igrače, tražio je neku postavu koja bi premostila taj period sa što manje oscilacija, ali nije išlo. Iako po igri to i nije izgledalo toliko loše, posebno ako se gleda statistika, posjed lopte i neke druge stvari, ali…

“Rezultat je najvažniji i nema i niti treba biti nekog alibija“, naglasio je Dudić.

“To sam odmah rekao, ali da je bio ritam ubitačan, jeste. U nekih 17 dana odigrali smo šest utakmica i svi koji se bave ovim poslom znaju što to znači. Jednostavno, kada neke stvari krenu naopako, onda se dogodi to što se dogodi. Protiv Rudara u prvoj minuti primimo gol kakav primimo pa crveni karton u prvom poluvremenu pa onda protiv Slobode iz dva udarca na gol primimo dva gola. Ne mogu i neću reći da je ovaj igrački kadar slab ili nešto drugo, jednostavno se dogodilo to što se dogodilo. Mi nismo bili pravi i sada imamo dovoljno vremena da se pripremimo za prvu iduću utakmicu. Vjerujem da bi se stvari vratile na svoje mjesto s dvije vezane pobjede, s kojima bismo otišli na prvu reprezentativnu pauzu”, naglasio je Dudić u razgovoru za Dnevni list.

Šef Rođenih će u nastavku sezone na raspolaganju imati i dva nova igrača, momke koji su svoje prve korake napravili upravo u Veležu. Đani Salčin je stigao na posudbu iz Sarajeva, Demir Peco iz Varaždina. Mogli bi, trebali biti pojačanja za nastavak sezone.

“Što se tiče novih lica, nisu previše trenirali s nama, ali po onome što smo mogli vidjeti, Salčin je OK, mogao bi konkurisati već za sljedeće utakmice, dok je kod Pece vidljivo da nije prošao kompletne pripreme“, dodao je Dudić.

Nakon utakmice sa Slobodom, igrači Veleža su u jutarnjim satima odradili jedan trening, nakon čega su dobili slobodan dan, pa se u srijedu ponovo treniralo. Prvi sljedeći protivnik je stari poznanik, Široki Brijeg, utakmica se igra u nedjelju.

Ekipa s Pecare još uvijek nije poražena u prvenstvu, ali je nakon pomalo iznenađujuće eliminacije iz Evrope i tri vezana remija na startu promijenila trenera. Nakon toga je u dva susreta uzela četiri boda pa će idući duel ova dva kluba, nema sumnje, biti izuzetno zanimljiv… Uostalom, kao što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko.

