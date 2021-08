Ivaylo Petev objavio spisak igrača za mečeve protiv Francuske, Kazahstana i Kuvajta

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivaylo Petev objavio je spisak igrača za kvalifikacione mečeve protiv Francuske i Kazahstana, te za prijateljski meč protiv Kuvajta.

Petev je za ove mečeve pozvao sljedeće igrače:

Golmani: Ibrahim Šehić, Nikola Vasilj, Kenan Pirić

Odbrana: Branimir Cipetić, Jusuf Gazibegović, Sead Kolašinac, Eldar Ćivić, Anel Ahmedhodžić, Denis Hadžikadunić, Siniša Saničanin, Adnan Kovačević, Aleksandar Jovičić

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Stjepan Lončar, Miralem Pjanić, Amer Gojak, Gojko Cimirot, Rade Krunić, Haris Hajradinović, Miroslav Stevanović, Adi Nalić

Napad: Edin Džeko, Luka Menalo, Ermedin Demirović, Smail Prevljak

Petev je na današnjoj konferenciji za medije rekao da se nada da će svi igrači doći zdravi na okupljanje, te da utakmice ne dijeli po važnosti, već se fokusira na prvog narednog protivnika.

– Ima još par dana do okupljanja. Nadam se da ćemo biti svi zdravi. Pokušat ćemo okupiti najbolje što imamo da obavimo dobar posao. Ja ne dijelim utakmice, najbitnija je ona prva protiv Francuke i tu se moramo maksimalno koncentrisati, a onda ćemo gledati druge protivnike – kazao je Petev.

Ističe da Sead Kolašinac trenutno nije u najboljoj formi, ali on je koristan igrač za reprezentaciju BiH. Osvrnuo se i na situaciju u kojoj se nalazi Miralem Pjanić, te naveo da se nada da će ovaj veznjak uskoro pronaći klub u kojem će igrati.

– Svi igrači pokušavaju dati sve od sebe, ja to vidim i zato su na spisku. Situacija s Pjanićem je komplikovana, nadam se da će prvo naći klub u kojem će igrati i biti sretan. Svi želimo dobar rezultat, ja sam siguran da mi to možemo ostvariti. Znam da možemo i siguran sam da ćemo uraditi. Sadašnja situacija u kojoj odavno nismo pobijedili nam svima smeta ali uvjeren sam da će se to promijeniti – izjavio je selektor.

Nije želio kalkulisati koliko BiH bodova može osvojiti u kvalifikacionim mčevima protiv Francuske i Kazahstana, ali istaknuo je da danas svi znaju igrati nogomet i svaki rezultat je moguć.

– Francusku ne trebamo gledati kao svjetskog prvaka već kao narednog protivnika i pokušati zajedno da ostvarimo dobar rezultat, a to je ono što ću reći i svojim igračima. Kazahstan je odigrao neriješeno s Ukrajinom, ne smijemo ih podcijeniti, napredovali su i morat ćemo se mnogo potruditi za pobjedu – dodao je.

Utakmica Francuska – BiH na rasporedu je 1. septembra u Strazburu, prijateljski meč protiv Kuvajta zakazan je tri dana kasnije u Zenici, dok je meč protiv Kazahstana također na rasporedu u Zenici 7. septembra, piše “Fena”.

