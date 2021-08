Dva velika iznenađenja: Zlatko Dalić objavio spisak Hrvatske za septembarske utakmice

Najveće iznenađenje je izostanak Dinamovog napadača Brune Petkovića, a Dalić nije pozvao ni Antu Rebića koji je nakon Evropskog prvenstva javno kritikovao selektora.

U reprezentaciji je Borna Sosa, koji je pred Euro odlučio nastupati za Njemačku, ali mu FIFA nije omućila promjenu sportskog državljanstva.

Povratnik u reprezentaciju je i Hajdukov napadač Marko Livaja, jedan od najboljih igrača HNL-a.

Na spisku Dalića su: Livaković, Sluka, Ivušić, Vida, Lovren, Barišić, Ćaleta-Car, Juranović, Uremović, Gvardiol, Škorić, Sosa, Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Ivanušec, Moro, Perišić, Kramarić, Oršić, Budimir, Livaja i Čolak.

⏳ A busy autumn awaits with more 2022 @FIFAWorldCup @EuroQualifiers!

🇭🇷 Here is #Croatia squad for three September challenges 👇#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/hDrILFaFtA

— HNS (@HNS_CFF) August 16, 2021