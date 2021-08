Feđa Dudić: “Surovo smo kažnjeni za svaku našu grešku”

Feđa Dudić nije bio pretjerano nezadovoljan nakon teškog poraza Veleža od Elfsborga od 1:4.

Istakao je kako je rezultat previsok, a hvalio je mnogobrojnu publiku koja je večeras napunila Grbavicu.

“Šta da kažem… Surovo smo kažnjeni za svaku našu grešku. Definitivno previsok rezultat. Mi smo igrali, a Elfsborg davao golove. U našoj ligi možda bi ovo i prošlo i ne bismo bili kažnjeni, ali ovdje… Ne možeš sebi doći nakon onakvog napada, poslije smo napadali, ali opet na startu drugog dijela isto. Nismo znali reagovati kako treba. Okkelsa smo potcrtavali da mu se mora stati blizu i on nam da te golove…”, na početku je rekao Dudić.

Vidjelo se da Velež definitivno može igrati s Elfsborgom, ali jednostavno Rođeni su napravili previše grešaka i poklonili golove gostima.

“Vjerovali smo da možemo. Plan je bio da na početku probamo postići jedan gol i da dignemo publiku na noge, ali desilo se nešto kao iz najgorih filmova. Ne smijem ništa da zamjerim igračima. Na kraju, ova fenomenalna publika… Ovo je da plačete. Ja se naježim”, dodao je emotivni Dudić.

Otkrio je i da je na poluvremenu uvjeravao ekipu da rezultat nije realan te da se mogu vratiti. Uz to, stao je i u odbranu Tarika Isića…

“Falio nam je do go kraja prvog poluvremena. Na poluvremenu sam ih uvjeravao da nije realan rezultat. Mislili smo da možemo, da ćemo početkom drugog dijela zabiti go. Onda smo primili go i sve je bilo jasno. Drago mi je da smo zabili jedan go. Bajka je završena. Osvjetlali smo obraz. Imali smo veliku podršku svih ljudi. Dođemo u Kikače čeka nas 150 ljudi. Ovo je nešto što ćemo momci i ja pamtiti cijeli život. Navijači su pokazali da vole klub i u dobru i u zlu. Bili su za 10 večeras, mi smo podbacili”, rekao je na početku konferencije Dudić.

Potom je odogovorio i na pitanje o Tariku Isiću, koji je s nekoliko grešaka večeras poklonio tri od četiri gola Elfsborgu.

“Mogli smo ga vaditi na poluvremenu, a nismo ga mogli vaditi u trećoj minuti. Do poluvremena imao je dvije tri dobre lopte. Poslije je bilo već kasno. Da sam mogao mijenjati na poluvremenu – mogao sam. Nećemo sve svaljivati na njega. Da je imao loš dan, imao je, ali kada gubimo gubi cijela ekipa”, stao je u odbranu Isića Dudić.

“Prelijepo je bilo, bajka je dugo trajala i bilo je lijepo ići kroz Evropu. Naježio sam se od prve minute, hvala im na navijanju i na 0:4. Ljudi vole Velež”, zaključio je Dudić.

Velež se sada u potpunosti može okrenuti obavezama u Premijer ligi BiH.

“Nismo imali vremena ni za šta. Sve je išlo tako brzo da nismo imali vremena za spavati i odmor. Prvenstvo nismo startovali na najbolji način. Posvetite ćemo se Slobodi. Nadam se da ćemo pobijediti u nedjelju”, zaključio je Dudić, piše “SCsport“.

