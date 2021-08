Veležovce raduje interesovanje za meč sa Elfsborgom

Posljednji trening na stadionu Rođeni u Mostaru fudbaleri Veleža obavili su večeras, a sutra će se prema tradiciji započetoj prije mjesec dana, zaputiti ka Sarajevu, gdje će boraviti do revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu protiv Elfsborga, prenosi Anadolu Agency (AA).

Utakmica je na programu u četvrtak od 20 sati na sarajevskom stadionu Grbavica, a Veležu za plasman u play-off Konferencijske lige igra pobjeda. Prvi meč odigran u Borasu okončan je rezultatom 1:1. Atmosfera u Veležovom timu je na nivou, a svi vjeruju da mogu prirediti još jednu senzaciju i eliminisati i švedskog predstavnika.

– Prva utakmica je bila nepoznanica. Gledali smo, znali smo, ali nije isto nešto pripremiti i kada imaš priliku igrati protiv tog tima. Nije to bilo vjerovatno ni ono najbolje od Elfsborga. Mi smo defanzivno bili na nivou, dok u ofanzivnom dijelu nismo iskoristili sve što smo mogli. Da smo u nekoliko navrata imali bolje odluke, sigurno bismo došli u stopostotne prilike ili eventualno postigli gol. Za vikend je Elfsborg igrao dobro. Nisu puno mijenjali – rekao je trener “Rođenih“ Feđa Dudić.

Velika podrška

Raduje ga veliko interesovanje navijača za utakmicu, što najbolje ulustruje činjenica da je svih 10.000 ulaznica prodano dva dana prije susreta na Grbavici.

-Iz razgovora sa njihovim trenerom znam da se oni pribojavaju atmosfere na Grbavici. Gledali su utakmicu protiv AEK-a i on mi je rekao da ga je atmosfera fascinirala. Očekujemo i u četvrtak veliku podršku, a uz maksimalan angažman vjerujem da možemo i iskoristiti taj pozitivan šok – dodao je Dudić.

Naveo je i kako umor čini svoje, ali i da bez obzira na raspored, Velež može odigrati dobro protiv Elfsborga.

– Svi su spremni. Ovo nam je peti meč u 14 dana i nema ekipe na svijetu koja ne bi u tom ritmu bila umorna. Imali smo tri putovanja. Podsjećam, duže je trajalo putovanje do Bijeljine, nego do Atine i Borasa. Nakon negativnog rezultata, ipak svjesno nisam želio potencirati umor, iako to ostavlja traga – ističe Dudić.

Pristup iz Borasa

Kapiten Denis Zvonić vjeruje da ekipa može ponoviti pristup iz Borasa.

– Odluke moraju biti bolje. Trebat će nam više koncentracije u završnici. Možemo nastaviti niz i proći dalje. Istina, osjeća se umor. Sa rosterom koji imamo možemo odgovoriti svim izazovima. Motiv i želja su veliki, znamo kakva će podrška sa tribina biti – naglasio je Zvonić.

Velež će sutra od 18.30 sati trenirati na stadionu Grbavica. Velež je na putu do trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu eliminisao Kolerain iz Sjeverne Irske i AEK iz Grčke.

