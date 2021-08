Messi poletio za Pariz, na aerodromu ga čeka hiljade navijača PSG-a

Podsjetimo, najbolji igrač svijeta je dogovorio sve uslove kada je u pitanju transfer u PSG i danas će potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan 35 miliona eura po sezoni.

Messija je na aerodromu u Barceloni ispratilo na desetine novinara i kamermana, a njegova supruga Antonela atmosferu je podigla do usijanja kada je objavila fotografiju iz aviona uz poruku ‘Sa svima prema novoj avanturi’.

Ispred stadiona Park prinčeva Messija već čeka na hiljade navijača PSG-a.

On će iza 15 sati stići u Pariz i nešto kasnije biti predstavljen na Ajfilovom tornju. Predstavljanju bi trebao prisustvovati i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

PSG fans are already gathering outside the Parc des Princes and Le Bourget airport in Paris in anticipation of Messi's arrival 📸 pic.twitter.com/YiU0OU20it

Podsjetimo, Argentinac je napustio Barcelonu poslije 21 godine jer propisi španske La Lige i finansijske prepreke nisu dozvoljavali Barceloni da potpiše novi ugovor s njim.

❤️ "With everything towards a new adventure. Together the 5."

✅ Lionel Messi's wife, Antonela, is looking forward to their time at @PSG_English! pic.twitter.com/rvuVguFQWR

— SPORF (@Sporf) August 10, 2021