Džeku na aerodromu dočekali novinari: Da li ću sutra biti u Trigoriji? Vidjet ćemo…

Dijamant je u predvečerje sletio u Rim, a na aerodromu su ga dočekali brojni italijanski novinari u potrazi za novim informacijama o prelasku u Inter, piše “SCsport“.

Pitali su ga da li će se sutra pojaviti u Trigoriji, u trening centru Rome, a on nije želio dati konkretan odgovor.

“Sad idem vidjeti djecu. Nisam ih vidio dvije sedmice zbog priprema u Portugalu. Da li ću biti sutra u Trigoriji? Vidjećemo. Korak po korak”, rekao je zagonetni Džeko.

Podsjetimo, svi pouzdani izvori javili su da je njegov transfer u Inter praktično gotova stvar, a sutra bi se Džeko trebao pojaviti na ljekarskim pregledima u Milanu.

