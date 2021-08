Odbrana Radnika nije izdržala: Zajmović donio bod Rođenim, Radovac u finišu morao na gol

Ponovo nije dobro izgledala igra Veleža, posebno u prvom poluvremenu, a u nastavku je Dudić izmjenama i uvođenjem najboljih igrača uspio da spasi ekipu drugog vezanog poraza.

Tačnije, učinio je to Dženan Zajmović svojim golom u 81. minuti kada je postavio konačnih 1:1. Prethodno je Radnik vodio golom Bojana Markovića iz 41. minute.

Nevjerovatnu situaciju smo imali na kraju meča, kada je zbog velike nesmotrenosti i crvenog kartona Bogdanovića na gol morao Samir Radovac, no počnimo od početka.

Velež je agresivno započeo meč i, čini se, što prije želio doći do gola, koji bi mu olakšao nastavak utakmice.

Ipak, prijetili su Rođeni samo u 2. minuti kada je izblokiran šut Brandaa, a Radnik se brzo konsolidovao i oslobodio pritiska.

Preuzeli su Bijeljinci potpuno konce igre u svoje ruke, te počeli prijetiti golu na kojem stoji Bogdanović. Pantelić je u 26. minuti bio u šansi, ali je izblokiran, a minut poslije Tahrić šutira preko gola.

U 28. minuti nova sjajna šansa za Tahrića, ali ovaj put dobro brani golman Veleža Bogdanović. Četiri minute prije kraja Radnik stiže do vodstva nakon greške Zeljkovića u odbrani Veleža.

Loše je opet, kao i protiv Elfsborga, Zeljković procijenio jednu dugu loptu, ona je došla do Markovića, koji savršeno preciznim udarcem pogađa mrežu Rođenih za 1:0.

Na pauzi Dudić pravi veliki broj izmjena, odmah je u igru uveo Zajmovića, Anđušića, Ćosića i Radovca u želji da pokuša što prije doći do gola.

Ipak, i u nastavku smo gledali prilično jalove napade Rođenih, a opet je samo Brandao bio opasan po gol na kojem je stajao Aljkanović. Mladi golman Radnika je u 58. minuti zaustavio jedan dobar šut Brazilca.

U 65. minuti velika šansa za Velež. Lopta je došla do Radovca, ali on je predugo oklijevao i na kraju šutirao pored gola Radnika. Kako je vrijeme prolazilo Velež je imao sve veću inicijativu, a do poravnanja napokon dolazi u 81. minuti utakmice.

Brandao je tada sjajno izigrao odbranu Radnika i proigrao Zajmovića, koji koristi situaciju jedan na jedan s golmanom i pogađa za 1:1.

U 89. minuti Velež ulazi u velike probleme zbog nesmotrenosti golmana Bogdanovića, koji je namjerno van kaznenog prostora igrao rukom. Dobio je crveni karton, a tada je na gol morao stati Samir Radovac!

Na sreću po Rođene, Radovac nije imao previše posla, pa je do kraja ostalo 1:1.

Premijer liga BiH, 4. kolo:

Radnik – Velež 1:1 (Marković 41′ / Zajmović 81′)

Gradski stadion u Bijeljini. Sudija: Luka Bilbija: Žuti kartoni: Popara, Motika (Radnik); Ćosić, Anđušić, Radović (Velež). Crveni karton: Bogdanović (Velež).

Radnik: Aljkanović, Nikić, Batar, Šubert, Popara, Vasić (od 86. Šarić), Ristanović, Gogić, Tahrić (od 46. Đurić), Marković (od 73. Hasukić), Pantelić (od 57. Motika),prenose Vijesti

Velež: Bogdanović, Radović, Zvonić, Zeljković, Ferreyra (od 46. Ćosić), Dejanović, Hasanović (od 62. Vehabović), Pršeš (od 46. Radovac), Cvijanović (od 46. Anđušić), Brandao i Zubanović (od 46. Zajmović).

