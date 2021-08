Zlatan Ibrahimović se želio vratiti u PSG, ali je onda produžio ugovor s Milanom

Francuski list “Le Parisien” donosi vijest kako se Zlatan Ibrahimović mogao vratiti u PSG. Navodno je postojala mogućnost da se Ibra vrati u Grad svjetlosti, ali je na kraju ipak potpisao novi ugovor sa Milanom.

Ibrahimović je dres Parižana nosio u periodu od 2012. do 2016. godine, a za to vrijeme postigao je 156 golova te je tako postao najbolji strijelac u historiji kluba. Kasnije ga je pretekao Edinson Kavani (Cavani) koji je do odlaska skupio 200 pogodaka.

Kako “Le Parisien” ističe, “Sveci” nisu bili zainteresovani za dolazak veterana koji u oktobru puni 40 godina. Navodno, Ibrahimović nije želio ni odlaziti iz Pariza, ali se po isteku ugovora pridružio “Crvenim đavolima”.

Ibrahimović je nakon PSG-a preselio u Mančester junajted, potom je igrao za Los Anđeles Galaksi, a onda je uslijedio povratak u Milan, piše “Avaz“.

