Feđa Dudić nakon historijskog podviga: Nisam spavao nakon trijumfa na Grbavici

Fudbaleri mostarskog Veleža pobijedili (2:1) su favorizirani atinski AEK na sarajevskoj Grbavici, u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

Velika pobjeda

– Nisam spavao nakon utakmice. Prije svega, kasno smo došli u Mostar – oko dva sata poslije ponoći, emocije… a u petak ujutro (jučer – op.a.) već u devet sati smo svi bili na treningu. Igrači koji su igrali odradili su trening oporavka, a ostali su imali – tako da kažem, jači trening. Subota je slobodan dan, a od nedjelje nastavljamo pripremu za revanš u Atini, koji je na programu u četvrtak, rekao je šef stručnog štaba „Rođenih“ Feđa Dudić.

Tvorac evropskog Veleža je ponovo istakao da je vjerovao u pobjedu nad AEK-om.

– Da nisam vjerovao u ovo, vjerovatno to ne bismo ni ostvarili, napravili. Drago mi je da se to prenijelo i na igrače koji su od prve minute vjerovali u ovo sve. To se moglo vidjeti od prvog sudijskog zvižduka. Sam naš ulazak u utakmicu nagovijestio je na šta bi mogli doći, odnosno kako bi se ona mogla završiti.

Iako smo prvi primili rani pogodak i gubili (12. minuta), a dobro smo ušli u utakmicu i odlično odigrali prvih desetak minuta – bili dominantni, nismo se pokolebali. Nastavili smo da igramo i taj konačan rezultat od 2:1 je sigurno nagrada za našu hrabrost. A sad nešto da detaljnije analiziram, ne mogu, jer još nisam uspio da pogledam snimak utakmice. To je onako na prvu nakon neprespavane noći, a sve drugo bilo bi… – iskren je Dudić.

Radovac i Zvonić

„Rođeni“ bi u revanšu trebali biti jači bar za najboljeg igrača Samira Radovca, koji je prvu utakmicu odigrao s klupe za rezerve, a možda i kapitena Denisa Zvonića.

– Nadam se da bi se obojica trebali oporaviti, pogotovo Radovac koji je i na Grbavici bio na nekoj granici bola. Čak je htio da igra i pod injekcijama, ali smo odlučili da to nije potrebno.

Jednostavno, nismo željeli rizikovati, odnosno izgubiti ga na duže vrijeme. Hvala Bogu, pobijedili smo, a također, sačuvali smo i Samira.

Nadam se da će iskoristiti ova dva dana do prvog narednog treninga i da će igrati u Atini – zaključio je Dudić.

Veličanstvena atmosfera

„Rođeni“ su pobijedili Atinjaneu veličanstvenoj atmosferi.

– Atmosfera je bila odlična, gromoglasno navijanje od prve minute.

A onda pred kraj meča, kad smo malo pali, navijači su nas baš podigli. Drago mi je što naši navijači znaju prepoznati kad nam treba dodatni impuls s tribina – rekao je Dudić.

