Fudbaler Sanin Klarić naučio Kur’an napamet: “Svoju mladost trošim na učenje Allahove knjige”

Ovaj predani sportaš, koji je prije igranja na stadionu Luke nastupao kao omladinac za Zrinjski, kasnije kao kadet i junior za Sarajevo te Igman i Čelik kao prvotimac, prije četiri godine bio je na probi u nekadašnjem bundesligaškom šampionu Kaiserslauternu, gdje je ostavio izuzetno dobar utisak.

Međutim, on svojim životnim uspjehom ne smatra sportske rezultate, već činjenicu da bi uskoro trebao izaći pred Komisiju Rijaseta Islamske zajednice u BiH gdje će polagati hifz. Ovaj nogometaš nedavno je proučio napamet i posljednje ajete te mu je još preostalo da položi hafiski ispit kako bi dobio titulu “čuvara Božije riječi”. Sanin Klarić govori da je sada sve na njemu te da su mu potrebni sabur i predanost kako bi ostvario svoju životnu želju.

Inspirativna priča o 22-godišnjem mladiću nosi poruku da bi vjerovanje u životu svakog čovjeka trebalo biti prioritet zato što je ono glavni generator sreće. Odmah na početku on upozorava da većina ljudi defetistički gleda na proces učenja Knjige napamet i da odustaju i prije nego što pristupe procesu učenja. Podvlači kako se tajna krije u istrajnosti te da je u praksi zaista moguće u isto vrijeme naporno trenirati i biti maksimalno predan religiji. Trenira dva do tri sata dnevno, sveo je izlaske na najmanju moguću mjeru, tako da je ovo postignuće bilo jedini izvjesni scenarij. Otkrio nam je da mu je glavna motivacija za učenje Kur’ana napamet bio njegov prijatelj Agan Hamzakadić, mladi hafiz koji je položio hifz 2018. godine, koji mu je od prvog susreta govorio da taj proces i nije toliko težak. U to se, kaže, kasnije i uvjerio.

– Nije bilo toliko teško trenirati i učiti, ali moram istaći da sam ipak najviše naučio u periodu kada sam povrijedio koljeno 2018. godine i kada sam morao odsustvovati s terena sedam mjeseci. Čak su tu povredu ljekari morali i hirurški tretirati. To vrijeme sam iskoristio da naučim oko 200 stranica Časnog Kur’ana. Nakon što sam se oporavio i nakon što sam opet zaigrao, trudio sam se održati taj tempo, tj. družiti se s Kur’anom svakodnevno. Trening, iskreno, ne uzima puno vremena, neka dva do tri sata, a ostatak dana bih provodio u učenju i ponavljanju. Oko tri godine je prošlo od mog prvog uzimanja Kur’ana u ruke s namjerom da svaku stranicu naučim napamet do danas, tako da sam svoju posljednju stranicu proučio 1. maja ove godine – govori Klarić za STAV.

Svom prijatelju Aganu Hamzakadiću uvijek se čudio kako je u stanju naučiti jednu kompletnu knjigu napamet dok se drugi muče s učenjem jedne jedine lekcije.

– U glavu mi nije išlo kako je mogao naučiti knjigu napamet koja, uz to, nije na bosanskom jeziku. Druženjem s njim sve sam više upoznavao metode koje je koristio pri učenju Kur’ana i to me sve više i zanimalo. Onda sam se jednog dana probudio i donio odluku da krenem polahko… Naravno, kasnije sam svoju inspiraciju tražio u edukativnim islamskim tekstovima koji obrađuju tematiku hifza, ali i u audio te videomaterijalima. Sve na stranu, smatram da je najvažnija stvar u cijeloj priči biti iskren prema Allahu, dž. š., i njemu doviti da uspijete u svojoj namjeri. Bez ova dva faktora teško da može biti i rezultata – stava je mladi i perspektivni nogometaš i budući hafiz.

Sanin Klarić govori da je najvažnije krenuti s učenjem i držati kontinuitet. On voli često napraviti paralelu između treninga i učenja hifza: “Što više igrač trenira, to više i napreduje”.

– Što se više družite s Kur’anom, što više pamtite, to je lakši put do stizanja na cilj. Znate, kada jednom pročitate Kur’an u potpunosti, onda možete svakodnevno ponavljati pet do deset stranica. Samo ne smijete preskakati. Vjerujte, to nije nikakav problem. Moje mišljenje je da je u procesu učenja hifza najbitnije imati kontinuitet. Svi moji suigrači, bez obzira na to gdje sam igrao, uvijek su znali da sam čovjek kojem vjera ima posebno mjesto u životu, ali je zanimljivo da nisu znali da učim hifz. Jednom kolegi iz ekipe ovdje u Tešnju sam rekao da sam naučio 22 ili 23 džuza i on je to spomenuo ostalim suigračima iako nisam želio da se to sazna. Mislim da je to donekle intimna stvar. Ipak, kada se već pročulo za to, momci s kojima igram su mi počeli prilaziti i čestitati, kažu da to uopće nije mala stvar – priča nam, te dodaje:

– Ja svakog hafiza volim, zato što u svojim prsima nosi Božiju riječ bez ikakvog interesa.

– Trenutno sam u procesu pripremanja za polaganje hafiskog ispita pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice. Te pripreme kod nekoga traju duže, a kod nekoga kraće. Ako se sve poklopi, vjerovatno bih na polaganje mogao izaći za četiri do šest mjeseci, tj. u oktobru ili decembru. Ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim dvojici muhaffiza koji me preslušavaju, a to su Mustafa Sinanović i Ahmed Bukvić. To su velikani koji mi daju ogroman vjetar u leđa. Ja se trudim i radim, ostalo je u Allahovim rukama. Pred mladim ljudima danas je mnogo iskušenja, ali svim djevojkama i mladićima savjetujem da shvate kako će se jednog dana zapitati gdje su potrošili godine. Mnogi se i kaju što ništa nisu postigli. Ja svoju mladost trošim na učenje Allahove Knjige, i to je nešto prekrasno. Svima onima koji žele krenuti mojim stopama bih poručio da to nije nemoguća misija – dodao je Sanin Klarić.

On naglašava kako je lahko zapamtiti Kur’an napamet, ali upozorava da je pravi izazov to znanje očuvati do kraja života. Za takvo što najbolji je recept, govori nam prvotimac TOŠK-a, svakodnevno prelistavanje Časne Knjige.

– Velike su nagrade na Sudnjem danu za one koji budu znali Allahovu Knjigu napamet. Koliko proučimo ajeta, na toliko ćemo biti deredža u džennetu. Zar to nije prelijepo – poručio je.

Iako su ga vješte noge odvele čak i do Njemačke, tj. do Kaiserslauterna, Klarić govori da mu je najljepše bilo nastupati za FK Sarajevo. Ističe da je u timu s Koševa upoznao nogometaša Selmira Pidru, koji ga je podučio prvim harfovima.

– Selmir Pidro je čovjek kojeg bratski volim i neko koga ću pamtiti do kraja života. Još uvijek smo u kontaktu, čujemo se i vidimo. On je neko ko mi je dao to inicijalno znanje bez kojeg ništa ne bi bilo moguće. Trenutno igram za TOŠK i moram kazati da se i tu osjećam predivno, mogu samo govoriti u superlativima. Na drugom smo mjestu Prve lige FBiH. Bilo je momenata kada je razlika između Posušja i nas iznosila samo jedan bod, ali nam je onda otišlo nekoliko igrača na polusezoni te smo izgubili korak. Usput, jako smo mlada ekipa i, najiskrenije govoreći, nismo ni očekivali ovo drugo mjesto. Ne znam ni da li bismo mogli podnijeti taj teret da smo ušli u Premijer ligu naše zemlje. Sve na stranu, izuzetno smo igrali tokom cijele sezone – bio je otvoren o sezoni u Prvoj ligi FBiH, koja je tek okončana.

S obzirom na to da pandemija virusa korona još uvijek nije na svom kraju, poprilično je neizvjesna situacija i u svijetu sporta. Bivši kadet i junior Sarajeva, za koje kaže da mu je najdraži klub u zemlji, naglašava kako je teško reći na koji način će se odvijati njegova profesionalna karijera. Ipak, nada se onom najboljem.

– Sarajevo mi je najdraže. Tu sam proveo četiri-pet godina i to je klub koji me naprosto lansirao. Kada je riječ o velikim evropskim nogometnim družinama, bez imalo razmišljanja izdvajam Barcelonu. Trenutno su u silaznoj putanji, ako se to ikako može reći za tim s Camp Noua, ali u svojim redovima imaju jednog Lionela Messija, koji je, barem kako ja gledam, najbolji od najboljih ne samo u ovom trenutku već otkako se lopta šuta nogama. Svako dijete koje počne trenirati nogomet mora imati nekog ko ga nadahnjuje, a to je za mene bio Argentinac. Uprkos svim planovima, moramo biti u mogućnosti sagledati realno stanje. Ne mogu ni predvidjeti u kojem smjeru će se kretati moj profesionalni sportski angažman, to je nezahvalno prognozirati. Bilo kako bilo, trenutno sam fokusiran na privođenje kraju procesa pamćenja kur’anskog teksta – sublimirao je priču o vjeri i profesiji mladi Sanin Klarić, prenosi “Mahalla“.

