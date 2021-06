Pojavila se glasina da je Eriksen kolabirao zbog cjepiva. Oglasio se njegov klub

Danski se nogometaš srušio iz čista mira. Eriksen je bio pri svijesti kada su ga konačno iznijeli s terena i odveli u bolnicu. Veznjak Intera i najveća zvijezda Danske uspio se iz bolnice javiti suigračima.

Ubrzo potom počele su se širiti priče da se Eriksenu to dogodilo zbog toga što se cijepio protiv koronavirusa. Iz njegovog kluba Intera odmah se javio direktor Giuseppe Marotta:

“Eriksen nije imao koronavirus i nije cijepljen protiv koronavirusa”, rekao je Talijan i otklonio sulude teorije.

UEFA je u subotu oko 20 sati objavila da je Eriksen stabilno te da je njegovo stanje pod kontrolom. S njim su se čuli i suigrači koji su, kad su se uvjerili da je dobro, u dogovoru s finskim kolegama odlučili nastaviti utakmicu koju je Finska na kraju dobila 1:0.

