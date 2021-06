Lukaku postigao gol pa oduševio proslavom koju je posvetio Eriksenu

Lukaku je gol postigao u 10. minuti nakon što mu se lopta odbila direktno na nogu, a kao što je to čitave prošle sezone radio u dresu Intera, pokazao je zašto je jedan od najboljih napadača na svijetu i rutinski poslao loptu u mrežu.

“Chris, Chris… Volim te!”, poručio je Lukaku.

Nakon što je postigao gol, Lukaku se sjetio svog klupskog saigrača Christiana Eriksena i tokom proslave gola u kameru mu poručio da ga voli, što je odmah izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Eriksen se srušio na terenu u 43. minuti susreta njegove Danske protiv Finske, nakon čega je susret prekinuta na dva sata. Srećom, medicinski tim kao i igrači na terenu su odmah reagovali i doslovno spasili život ovom igraču koji se trenutno nalazi u stabilnom stanju.

Odlukom UEFA-e utakmica je nakon dva sata pauze ipak nastavljena, a pobjedu je na kraju upisala reprezentacija Finske koja je slavila rezultatom 1:0. Jedini gol postigao je Pohjanpalo u 60. minuti. prenosi Klix“.

