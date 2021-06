Asmir Begović: Zdravlje i dobrobit igrača se ignoriše već duži period

Begović je napisao na Twitteru da se zdravlje i dobrobit igrača ignoriše već duži period.

“Naguravajući sve više i više mečeva u kratke vremenske periode će samo voditi u veće zdravstvene probleme za igrače. Nadam se da će ljudi koji odlučuju primjetiti to”, napisao je Asmir Begović.

The health and wellbeing of players has long been ignored. Shoving more and more games in more condensed periods will only lead to bigger health issues for players. Let hope the people in power will take notice at some point.

— Asmir Begovic (@asmir1) June 12, 2021