Kapitena Danske Eriksena oživljavaju ljekarske ekipe, utakmica protiv Finske prekinuta

Pomenuta situacija desila se u finišu prvog poluvremena i to nakon što je Eriksen krenuo po jednu loptu, a nakon toga se samo srušio i pao na teren. Najvjerovatnije da je u pitanju srčani udar, no svakako da će više informacija biti poznato uskoro. prenosi “Klix“.

Utakmica je odmah prekinuta, a svi igrači Danske i Finske nekoliko sekundi nakon toga držali su se za glavu i u nevjerici gledali šta se dešava.

Prema videosnimcima koji dolaze iz Danske, ljekarske ekipe se bore za život ovog nogometaša Intera.

Horrible scenes, Christian Eriksen receives medical assistance after collapsing on the pitch. Players from both teams in distress. #EURO2020.

Quick recovery man! pic.twitter.com/VLlbUBjxWQ

— 𝐀𝐤𝐰𝐚 𝐈𝐛𝐨𝐦 First 𝐋𝐚𝐝𝐲 Of Sports 💯 (@simplykemkem) June 12, 2021