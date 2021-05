Diego Maradona je ubijen? Optuženo je 25 ljekara

Neurohirurg koji je operisao nogometnu ikonu, psihijatrica, psiholog, još jedan doktor i tri medicinske sestre terete se za “jednostavno ubistvo s mogućom namjerom”, piše Jutarnji.hr.

Prema pisanjima argentinskih medija, istraga je navodno pokazala da je Maradona “umro u mukama” i da se njegovo stanje naglo pogoršalo pred smrt.

Pored toga, navodi se i da je rad zdravstvenih djelatnika u ovom slučaju bio “neadekvatan, pun manjkavosti i nepromišljen.”

Tužilaštvo je zatražilo i da se za sedam medicinara zabrani izlazak iz zemlje.

Suđenje počinje 31. maja, a budu li optuženi, prijeti im od osam do 25 godina zatvora.

Legendarni Maradona je, podsjetimo, preminuo 25. novembra. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bilo nakupljanje tekućine u plućima što je u konačnici dovelo do zatajenja srca. prenosi “Radiosarajevo“.

