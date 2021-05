Navijači Uniteda pokušali spriječiti derbi, blokirali autobus Liverpoola

To je drugi puta u 11 dana da navijači Uniteda pokušavaju spriječiti utakmicu Manchester United – Liverpool. Prvi puta to im je uspjelo jer je utakmica odgođena nakon što su navijači provalili na travnjak Old Trafforda te se sukobili s policijom ispred stadiona.

Navijači “Crvenih vragova” su prosvjedovali protiv američkih vlasnika kluba, obitelji Glazer, zbog sudjelovanja u projektu Superlige i traže njihov odlazak. prenosi “N1“.

Ovaj puta igrači Uniteda nisu otišli na uobičajeno okupljanje u Lowry Hotel, već su čak šest sati prije utakmice stigli na stadion Old Trafford.

Facebook komentari