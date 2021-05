UEFA će na dvije godine suspendovati dva kluba koja se nisu distancirala od Superlige?

Iz ove medijske kuće pozivaju se na nekoliko izvora iz same UEFA kada je ova informacija u pitanju. Dakle, to bi značilo da timovi koji se i dalje nisu distancirali od projekta Superlige, a u ovom trenutku to su Real Madrid i Juventus.

Čelnici ova dva kluba Florentino Perez i Andrea Agnelli su i čelni ljudi projekta koji (još) nije zaživio. Međutim, prvi su sidro digli engleski premijerligaši, potom i Atletico, Inter i Milan, a i Barcelona se nekako distancirala. U Italiji je čak i usvojen propis koji izričito zabranjuje učešće tamošnjih klubova u takmičenja koja ne odobrava Savez.

Ostaje da se vidi da li će ova zamisao ostati samo na nivou špekulacija i, ako se pokaže da je ozbiljna, kakav će odgovor biti onih klubova koji su i dalje ostali privrženi ovom projektu, u prvom redu Real i Juventus, prenosi “SCsport“.

