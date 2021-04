Dudić: Ostaje žal što nismo postigli drugi gol i riješili utakmicu

Fudbaleri Veleža i Borca remizirali su 1:1 u jednom od derbija 28. kola Premijer lige BiH. “Rođeni” su bili pred pobjedom koja bi im donijela lidersku poziciju, ali su Banjalučani golom iz penala dvije minute prije kraja stigli do boda.

Po završetku susreta utiske o utakmici podijelio je trener domaćih Feđa Dudić.

– Ostajemo u gornjem dijelu. Sigurno da je žal za utakmicom jer smo vodili. Idemo od početka, Borac je ušao bolje u meč. Nisu stvarali prilike, ali su bili bolji i aktivniji. Nismo bili na onom nivou i definitivno nam je falio Radovac u izgradnji napada. Kada smo uspostavili incijativu i početak drugog poluvremena kada smo ih limitirali došla je kao nagrada taj gol. Imali smo situacije da dođemo i do 2:0 morali smo to prije da završimo. Nažalost dođe situacija koja dođe, Borac izjednači. Idemo dalje, borba do kraja. Ostaje žal što nismo pobijedili, ali Bože moj – rekao je Dudić,piše Avaz

Facebook komentari