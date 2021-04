Nakon meča u Banjoj Luci / Široki Brijeg osuđuje ponašanje kapitena Borca Vranješa

“Iako su pojedini medijski djelatnici u svojim izvješćima djelomično informirali javnost o nesportskom ponašanju iskusnog igrača i kapetana domaćih, koji bi trebao biti primjer mladim igračima, zbog istine i s ciljem zaštite svog igrača, NK Široki Brijeg dužan je reagirati i cjelokupnu javnost upoznati s ovim nemilim događajem“, navode iz kluba s Pecare.

Ističu kako je na poluvremenu utakmice, prilikom odlaska u svlačionicu, Stojan Vranješ fizički nasrnuo na mladog igrača NK Širokog Brijega Ivana Ikića i s leđa ga zatvorenom šakom udario u vrat i zatiljak, a što mu je verbalno nagovijestio na terenu nakon jednog, kako kažu, nepostojećeg prekršaja.

“Do većeg incidenta nasreću nije došlo zahvaljujući pravovremenoj i zdravorazumskoj reakciji drugih igrača koji su bili u blizini. No, ni to nije uspjelo sputati razjarenog Stojana Vranješa koji je želio nastaviti obračun s mladim igračem. Svemu tome svjedočile su i službene osobe, kako one ispred organizatora utakmice, tako i dvojica sudaca koji su bili u neposrednoj blizini i mirno promatrali nemile scene“, naglasili su iz navedenog kluba.

Očekujući kako će reagirati i adekvatno sankcionirati, po njihovim riječima, divljačko ponašanje kapetana domaćih, igrači Širokog Brijega izašli su na travnjak odigrati drugo poluvrijeme.

“Nažalost, jedina normalna reakcija je izostala i spomenuti je igrač bez ikakve sankcije zaigrao u nastavku, a onda i svojim drugim pogotkom u samoj završnici donio pobjedu svojoj momčadi. Ne želeći umanjivati pobjedu Borca koji je stvorio više prilika i većim dijelom utakmice bio bolji suparnik, moramo skrenuti pozornost i na vrlo tendenciozno suđenje tijekom cijele utakmice i prestrogo dosuđeni kazneni udarac za domaće koji je uvelike i utjecao na daljnji tijek utakmice. Zapravo, vrlo slična situacija bila je i u Kupu BiH, ali i na nekim drugim utakmicama u kojima je konačnom ishodu kumovao neujednačeni sudački kriterij“, kazali su iz NK Širokog Brijega.

Dodaju kako od nadležnih pojedinaca i tijela traže pravovremenu reakciju, pokretanje stegovnog postupka i kaznu za Stojana Vranješa kako bi se, kako kažu, zaštitio integritet natjecanja, a ponajviše svaki igrač i momčad koja njeguju iskreno i pošteno sportsko nadmetanje.

“Scene kojima smo svjedočili u Banjoj Luci ne odražavaju vrijednosti ‘fair-playa’ i poštovanja suparničkih igrača i momčadi koje baštini NK Široki Brijeg i nogomet u cjelini kao najvažnija sporedna stvar na svijetu, zato poručujemo da nećemo šutjeti. Ovakve nenogometne stvari neće nas pokolebati, a poglavito ne ušutkati. NK Široki Brijeg, kao jedan zdravi sportski kolektiv i uspješna sportska sredina, neće odustati od borbe za pošteno sportsko nadmetanje i učinit će sve kako bi na sportskom borilištu i tijekom igre izborio svoj cilj“, navode iz kluba s Pecare.

Anomalije u bh. nogometu kojima sve češće svjedočimo ne vode nigdje, nego nas naprotiv vraćaju u vremena kojima je civilizirani svijet davno zatvorio vrata. Stop anomalijama u bh. nogometu, stoji u priopćenju, piše “Fena”.

