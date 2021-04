Velež je u Mostaru ugostio Sarajevo i savladao ga rezultatom 1:0

Nova prilika za domaći tim u 16. minuti. Vehabović je fenomenalno šutirao iz slobodnjaka, ali je Vladan Kovačević još bolje intervenirao i izbacio u korner.

Gosti su prvi put zaprijetili u 30. minuti preko Jasmina Mešanovića, koji je šutirao preko gola.

Velež je poveo u 40. minuti. Bivši igrač gostiju Nemanja Anđušić je šutirao s nekih 20 metara, a lopta se na putu do gola odbila od Hrvoja Miličevića i prevarila Kovačevića.

To je bio rezultat prvog poluvremena, a na prvu ozbiljniju priliku u nastavku čekalo se do 68. minute. Topovski je šutirao Matijas Fanimo (Matthias), a loptu u korner izbacio Slaviša Bogdanović.

Imalo je Sarajevo u 71. minuti fantastičnu priliku za poravnanje. Skočio je sjajno Mešanović, ali je njegov udarac glavom završio tik pored gola.

Probudio se potom i Velež, koji je zaprijetio poslije duže vremena u 76. minuti. Šutirao je vrlo dobro Dino Hasanović, no lopta je otišla pored gola.

Pokušavali su gosti do kraja doći do boda, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže domaćeg gola.

Dva puta je zaprijetio Tino-Sven Sušić, jednom pored gola, a drugi put pravo u ruke Bogdanovića.

Velež je tako došao do velike pobjede, kojom se probio na treće mjesto, te za drugoplasiranim Borcem zaostaje dva boda.

Sarajevo je unatoč porazu ostalo vodeće s 52 boda,piše Avaz

Velež: Bogdanović, Zeljković, Ovčina, Georgijević, Brandao, Anđušić, Ferreyra, Hasanović, Vehabović, Cheshmedjiev, Radovac.

Sarajevo: Kovačević, Pidro, Oremuš, Mešanović, Miličević, Pejović, Milanović, Handžić, Dupovac, Fanimo, Adukor.

