Aleksandar Mitrović: “Reagovao bih isto kao Ronaldo”

“Da sam ja bio na njegovom mestu, reagovao bih isto. Posljednji sekundi utakmice, vidiš da je lopta ušla u gol. Mi kažemo da nije, on je vidio da jeste. Mislim da bih se slično i ja ponio, tako da ga razumijem. Ne bih bacio kapitensku traku, ali bio bih jako ljut i iznerviran. On je prošli put dao gol iz ofsajda, sada se nama to vratilo. To je fudbal”, rekao je Mitrović.

Dodao je da je atmosfera u reprezentaciji nakon ove utakmice bila fenomenalna.

“Fenomenalna atmosfera je bila, ne pamtim kad je bila tako dobra. To je sve zasluga selektora. Što se tiče Ronalda i Portugala, nismo se vidjeli ni prije ni poslije utakmice. Nema ni razmjene dresova, rukovanja, zbog ovih mjera… Nismo imali priliku da pričamo i da se ’izljubimo’ kao ljudi, što bi se reklo”, kaže Mitrogol.

Ističe da je selektor Dragan Stojković Piksi mnogo uticao na učinak ekipe.

“Sigurno je jedan od razloga za moj učinak. Ne samo na moj, nego na cijele ekipe. Piksi zrači samopouzdanjem, opzimizmom. Odavno nisam radio sa čovjekom koji tako pozitivno utiče na igrače. Sa Portugalom smo se nadigravali, nismo se predali prije utakmice. Duži period pričamo da imamo kvalitet, ali da nam to nešto fali. Piksi je možda to nešto što nam je falilo. Kvalifikacije su tek počele, ali je on donio nešto novo, nešto što nismo imali u našoj reprezentaciji”, ističe Mitrović, prenosi “B92“.

