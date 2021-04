Kodro i društvo bili blizu iznenađenja: Dembele u 90. minuti donio slavlje Barci, Katalonci na samo -1

Dugo nije bilo golova, Kenan Kodro i društvo su bili blizu osvajanja velikog boda, ali u 90. minuti pobjedu Barceloni donosi Ousmane Dembele. Pogodio je nakon centaršuta s desne strane i pokušaja Piquea glavom, piše “SCsport“.

Treba reći da je Valladolid od 79. minute igrao s igračem manje pošto je direktan crveni karton dobio Plano. Treba napomenuti da je naš Kenan Kodro u 9. minuti pogodio prečku gola Katalonaca.

Veliki promašaj je u 59. minuti imao Antoine Griezmann. Promašio je glavom skoro prazan gol, a lopta je otišla tik pored gola.

Kodro je odigrao jako dobar meč, a teren je napustio u 85. minuti. Miralem Pjanić je meč odgledao s klupe i ostao je bez minutaže.

Sada je Barca na samo -1 u odnosu na Atletico, a Valladolid čeka borba za opstanak do kraja.

Off the crossbar from Kodro! 🚀#BarçaRealValladolid pic.twitter.com/uDVh1TYU5D

— LaLiga English (@LaLigaEN) April 5, 2021