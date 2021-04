Mourinho prokomentarisao mogućnost da Kane napusti Tottenham: “Ne želim da učestvujem u tome”

Trener Tottenhama, Jose Mourinho je odlučio da ne govori na press-konferenciji o potencijalnom odlasku Harryja Kanea iz redova Tottenhama. Engleski mediji već danima pišu o tome da je Kane u pregovorima sa Manchester Cityja, prenosi “Sport1“.

Ipak, Građani nisu jedini koji žele engleskog napadača, pa je njima konkurencija za njegov potpis Manchester United i Real Madrid. Zbog toga mediji su tražili od Mourinha da prokomentariše transfer-glasine, ali je to harizmatični Portugalac odbio.

– Ne želim da učestvujem u tome. Fokusiran sam samo na to šta Kane znači za mene i moju ekipu. Ne znam da li je uvijek ovdje sretan, ali je uvijek profesionalan. Igra veoma dobro i za klub i za reprezentaciju. Ispred njega su lijepe stvari. Siguran sam da je sretan u ovom momentu. Želim da bude sa nama, da igra dobro i da pokaže posvećenost i želju kao do sada. On je lider i treba da bude lider, rekao je Mourinho.

Facebook komentari