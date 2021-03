Safet Sušić iz Pariza: “PSG bez Nejmara u formi ne može na krov Evrope”

Siti i Bajern

– Nikada tu nema jednog favorita, nego četiri-pet ekipa koje mogu otići do kraja – rekao je Sušić u razgovoru za “Avaz” te dodao:

Ove godine, premda nisam baš dobar prognozer, dva glavna kandidata za titulu su Bajern i Mančester siti.



A Vaš PSG?

– Pariz, kao prvo, ima problema. Nejmar je povrijeđen već duže vrijeme, a i kada se oporavi trebat će vremena da dođe u formu. A bez njega, sumnjam da mogu otići na krov Evrope. To se vidjelo u prethodnom duelu sa Barcelonom. Na Nou kampu su pobijedili 4:1, a u revanš su ušli tako isprepadani da je to nevjerovatno. Da je Mesi dao onaj gol iz penala za 2:1, ko zna šta bi bilo u nastavku meča… Ponavljam, meni su dva glavna kandidata za evropski tron Siti i Bajern, premda su tu i Liverpul, Real Madrid, možda i PSG.

Znači, vjerujete i u „ranjeni“ Liverpul?

– I prije dvije godine, kada su osvojili Ligu šampiona, nisu bili favoriti. Ove godine su zaostali u prvenstvu, ne mogu biti prvi, tako da će, vjerovatno, sve baciti na Ligu prvaka.



Odbio Ankaraguču

Kako gledate trenutnu situaciju oko minutaže Miralema Pjanića u Barsi?

– Kad odeš iz jedne velike ekipe u drugu, uvijek je tu jedna doza rizika. A onda je imao i nesreću, trener (Kike Setjen – op.a.), koji je bio prije Ronalda Kumana, ga je htio vidjeti u timu i doveo, a onda je došlo do njegove smjene. U svakom slučaju, očekivao sam da će Mire puno više igrati, ali znate kako je to u velikoj ekipi – imaš 20 kvalitetnih igrača, a samo njih trojica ili četvorica su standardni. Svi ostali se stalno mijenjaju.

Od 17. septembra 2018. godine, kada ste napustili Akhisarspor, ste bez angažmana. Kakvi su Vaši planovi?

– Zbog ove kompletne situacije sa koronom, nisam nešto puno ni pokušavao da nađem angažman. Imao sam dva-tri kontakta sa ekipama iz Turske, mogao sam prije mjesec preuzeti Ankaraguču, ali, s obzirom na to da su bili u zoni ispadanja, nisam prihvatio ponudu. Sad su se malo popravili, imaju šanse za opstanak, ali mi to tokom pregovora nije izgledalo tako. Zbog toga nisam htio riskirati. Vidjet ćemo…

Najbolji asistent

Novi ugovor s PSG-om potpisao Anhel Di Marija (Angel Di Maria), koji sada ima veću mogućnost da prestigne Sušića po broju asistencija (103).

– Zar me još nije prestigao? Sada hoće sigurno – rekao je kroz smijeh Sušić, koji je sa 103 asistencije najbolji dodavač PSG-a svih vremena.

A Di Marija je postigao 87 golova, uz 99 asistencija.

– Današnji PSG se ne može porediti s onim iz mog vremena. Sada je to ekipa koja daje puno golova, stvara se bezbroj šansi – analizira Sušić

Pariz se ponovo zatvara

U razgovoru sa popularnim Papetom saznali smo da je u Parizu ponovo pogoršana epidemiološka situacija.

– Treba se paziti… Ovdje je situacija ponovo alarmantna. Znam da je i u Sarajevu teška situacija, ali, s obzirom na to da znam i to da je tamo kod vas sve bilo otvoreno, a i dalje je, to me i ne čudi. Ovdje su restorani, kafići… gdje se najlakše zaraziš, zatvoreni već mjesecima. Evo, sada hoće ponovo da zatvore Pariz – skroz, da bude kao prošle godine. Samo sat vremena dnevno da možeš izaći, i to uz dozvolu. Danas-sutra trebaju donijeti tu odluku. Uglavnom, nije dobro – zaključio je Sušić.

Facebook komentari