Jurgen Klopp: “Postao sam bolji trener”

Menadžer Liverpula Jirgen Klop (Jurgen Klopp) smatra da je ove sezone postao bolji trener, zbog svih problema sa kojima se suočavao klub sa Enfilda. “Redsi” su trenutno šesti na tabeli Premijer lige, sa 22 boda manje od vodećeg Mančester sitija, piše “Avaz“.



To se vidi na primjeru Sitija

– I dalje smo dobar tim, ali mnogo toga se dogodilo, rekao je Klop i dodao:

– Ako želite da osvojite Premijer ligu, morate da imate savršenu sezonu. To se vidi na primjeru Sitija. Oni možda nisu počeli takmičenje na najbolji način, ali sada su blizu savršenstva. Rezultatski, to je to. Kada je o igri riječ, nisu daleko. I to tako mora da izgleda da biste postali šampioni… Mi smo dobro počeli. Dugo vremena smo bili na vrhu ili blizu vrha, postizali smo golove. Ali bilo je jasno da će problemi koje smo imali ostaviti traga.

Nijemac je na duži vremenski period izgubio Virdžila Van Dajka (Virgil van Dijk) i Džoa Gomeza (Joe), a ostali odbrambeni igrači su se redovno pobjeđivali.

– Većina naših problema je rezultat tih povreda. Nikada u životu, a radim ovaj posao 20 godina, nisam morao da mijenjam zadnju liniju svake sedmice. Zbog toga sam postao mnogo bolji menadžer. Inače, ne morate da razmišljate o tim stvarima, a ja mislim svake sedmice. Ljudi mogu da kažu da su to sve izgovori. Da budem iskren, nije me briga. Ne koristim to kao izgovor, ali ako me pitate, to je objašnjenje, istakao je Klop.

Nisam ljut zbog toga

– Ove sezone suočili smo se sa svim problemima koje u fudbalu možete da imate. Nisam ljut zbog toga. U životu sam proživio i lijepe i ružne trenutke. To je samo fudbal. U ovim momentima možemo mnogo da naučimo. To će nam pomoći i u životu, zaključio je Klop.

Na Enfild u četvrtak stiže Čelsi. Meč od 21 čas možete da pratite na SK1.

