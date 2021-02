Loša sezona Barce postala još gora: PSG osramotio diva na Nou Campu i prišao četvrtfinalu

Parižani su ostvarili ubjedljivu pobjedu na gostovanju kod Katalonaca rezultatom 1:4.

Barcelona je imala prvu veliku šansu u 14. minuti kada je pokušao Antoine Griezmann, ali je Keylor Navas odbranio. Nedugo nakon toga, PSG je zaprijetio preko Maura Icardija čiji je udarac izblokiran. U 27. minuti dosuđen je penal za Barcelonu nakon što je u šesnaestercu pao Frenkie de Jong, a diskutabilna odluka sudije Bjorna Kuipersa izazvala je burne reakcije navijača.

Lionel Messi je uzeo loptu i pogodio sa bijele tačke za 1:0. To je bio pogodak sjajnog Argentinca u 17. uzastopnoj sezoni u Ligi prvaka. Pogađao je u najjačem klupskom takmičenju na svijetu od 2005. godine sve do danas, tako da je izjednačio rekord Raula Gonzalesa koji se u strijelce upisivao od 1995. do 2011. godine.

Nije se dugo čekalo na poravnanje. Marco Verratti je u 32. minuti sjajno prebacio loptu za Mbappea, koji se odlično snašao i lijevom nogom zakucao loptu u mrežu za 1:1. Layvin Kurzawa i Icardi su imali šanse za goste do kraja prvog poluvremena, dok je za Barcelonu priliku imao Griezmann kada je poslao loptu pored desne stative.

Poslije nekoliko šansi na obje strane u drugom poluvremenu Mbappe je u 67. minuti drugim golom donio PSG-u prednost od 1:2. Već u 70. minuti bilo je 1:3, a strijelac je bio Moise Kean. Mbappe je dotukao Barcu u 85. minuti kada je kompletirao hat-trick za 1:4. Tako je postao treći fudaler koji je postigao hat-trick protiv Barce u Ligi prvaka, a ranije su to uspjeli samo Faustino Asprilla i Andriy Shevchenko, ali u grupnoj fazi.

Miralem Pjanić je utakmicu počeo sa klupe za rezerve, a Ronald Koeman dao mu je priliku u drugom poluvremenu, tačnije u 79. minuti kada je zamijenio Sergija Busquetsa, ali reprezentativac Bosne i Hercegovine nije mogao ništa promijeniti, prenosi “SCsport“.

