Rade Krunić: “Sramota nas je kad radimo nešto pored Zlatana, malo je bio zaboravio jezik, ali se sad popravio”

S Rossonerima će u Beograd stići i reprezentativac BiH Rade Krunić, koji u ranijim izjavama nije skrivao da je navijač Zvezde pa će za njega ovaj meč biti poseban.

Povodom toga je govorio i u intervjuu za srbijanski list Mozzart, a za početak je govorio o porazu od Spezije proteklog vikenda, koji je bio potpuno neočekivan i šokantan.

„Ne znam šta da ti kažem… Pričali smo i poslije utakmice. Ne mogu da kažem da smo ih potcijenili ili da smo pretrenirani. Sve radimo kao što smo do sada radili i zaista ne znam kako to da objasnim. Način na koji smo izgubili je katastrofa. Ovako loš meč nismo odigrali za skoro dvije godine otkako sam ovdje“, kaže Rade Krunić u razgovoru za Mozzart Sport.

Poraz je došao u nezgodnom trenutku i omogućio Interu da preskoči Milan pred derbi u nedelju. A donekle se očekivalo da Milan rutinski odradi posao, te da Inter kiksne protiv zahuktalog Lazija.

„Ako bog da pa da dobijemo Inter u derbiju i opet je sve na našoj strani. Ubijeđen sam da bi oni kiksnuli protiv Lazija da smo mi pobijedili Speziju. Baš sam imao takav osjećaj. Ali kada im se otvorila takva prilika da nas prestignu, nisu je propustili. Naravno, ima još mnogo da se igra. Bože moj, mora nekad da se kiksne. Borićemo se“, smirenim glasom konstatuje Fočak.

Neizbježna tema za razgovor bio je naravno i Zlatan Ibrahimović.

„Fascinantno je koliki je to profesionalac na treninzima. Nama se dešava da su nam treninzi nekad jači i zahtevniji nego utakmice protiv nekih timova. To je nešto što je u Milanovoj genetici i zato jesmo ovoliki klub. Mnogi su bili otpisali Ibru. Kao star je, 38 godina, imao je povrede, otišao u Ameriku… Ali kada je došao, odmah je svojim prisustvom podigao samopouzdanje igrača koji su većinom mlađi. Naravno, i kvalitetom o kojem ne treba trošiti riječi. Naravno da smo mi igrači budno pratili taj prelazni rok zbog njega. Ja sam igrom slučaja imao neke informacije da će doći. Pričao sam sa Bobanom koji je govorio da će sve kockice da se slože čim Ibra dođe. Tako je i bilo“.

Kako izgleda trenirati sa njim?

„Imam osjećaj da je sve nas ostale ponekad sramota kad radimo nešto pored njega. To ne mogu da vam opišem niti sam mogao da vjerujem dok nisam video svojim očima. Hajde što je to snaga, nego kako je ta snaga raspoređena… Obično ti visoki igrači nemaju taj stas i kretanje kao niži. On je nevjerovatno građen. Iako ima 39 godina, sa njim niko od nas ne može da se takmiči u bilo kojoj vežbi. Da li su to vježbe snage, kondicije, ma bilo čega… Fascinantan tip koji prkosi prirodi”.

Sve češće se pominju te šale na računa Balknaca u Milanu i kači se etiketa Milan-IĆ zbog Ibre, Rebića, Krunića, sada i Mandžukića. Da li ste ’ekipa’ u svlačionici?

“Skoro stalno smo zajedno. Ibra zna jezik. Malo ga je bio zaboravio što se vidjelo kada je došao, ali kako je stalno sa nama, popravio se. Sada nam se pridružio i Mandžo pa nas je sada četvorica. Šta god može da se radi učetvoro, nas četvorica smo zajedno”, ističe Zmaj.

