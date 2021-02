Razgovor Maradoninih doktora šokirao Argentince

Pod istragom su ljekari neurohirurg Lepoldo Luke i psihijatar Augustina Kosakov su na udaru vlasti, prenosi Radiosarajevo“.

Njima se na teret stavlja to da niesu na pravi način liječili Maradonu posljednjih dana te da su na taj način uzrokovali smrt legendarnog fudbalera, piše CDM

Jedan argentinski medij objavio je ekskluzivno razgovor između doktora Lukea i kolega.

“Ne brini, upravo sam na autoputu, kažeš da ti se čini da je mrtav? Objavi da je mrtav. Bario San Andres, moraš to napraviti, znaš onu ulicu kojom stalno idemo? Idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Mare de Tigre”, govori Luque kolegama u snimci koju je objavio Infobae i nastavio:

“Da, kretenu, čini se da ima srčani udar i da debeli odlazi đavolu. Nemamo pojma što je učinio, na putu sam, dolazim”, govorio je Luke.

U nastavku snimka uključuje se i Augustina, a doktori čas govore da je mrtav, a čas da je živ, tako da se sumnja da niesu uradili sve kako bi ga spasili.

“U ovom trenutku je sa timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta”, rekla je Kosakov.

“Ušli smo u sobu, a Dijego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo ga oživjeti i podići mu temperaturu, ali niesmo uspjeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore pa sam otišao”, govori Luke nakon odlaska iz Maradonine kuće i dodaje:

“To je to. Augustina, to je ono što smo morali učiniti. Porodica je bila svjesna svega, razgovarali smo. Neki pacijenti su jako teški. Javi mi samo gdje oni idu da ih pratim ako on slučajno preživi.”

