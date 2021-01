Njegovo zagrijavanje je hit večeri: Tierney u kratkim rukavima na snježnom Hawthornsu

U okviru 17. kola Premier lige u Engleskoj utakmicu trenutno igraju West Bromwich Albion i Arsenal. Ipak, nešto što se desilo prije početka susreta je postao viralni hit na internetu.

Riječ je o zagrijavanju lijevog beka Arsenala Kierana Tierneyja, koji je na snježnom Hawthornsu, stadionu WBA, izašao u kratkim rukavima na zagrijavanje, piše “Sport1“.

Pogledajte.

Whatever the weather. Same old KT.

😂 @KieranTierney1#WBAARS pic.twitter.com/s67rN5RXgK

— Arsenal (@Arsenal) January 2, 2021