Baždarević: “Još me nije kontaktirao niko iz NSBiH, nadam se razgovorima”

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sada trener Guingampa, Mehmed Baždarević, poslao je još jednom kandidaturu za klupu Zmajeva, a u razgovoru za “N1” otkrio je razloge zbog čega se odlučio na taj potez.

Proslavljeni fudbaler Željezničara, a danas trener francuskog Guingampa kaže kako ga je želja i izazov rada u reprezentaciji motivirala da se ponovo kandiduje.

“Mislim da me motivirala želja, ponovo biti selektor, želja raditi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ona je bila izuzetno jaka i jedan izazov nakon 5-6 godina ponovo biti selektor. To su bili razlozi glavni da ponovo istaknem svoju kandidaturu. U početku sam mislio da će kandidati biti moji drugovi kao Safet Sušić, Faruk Hadžibegić, možda neki drugi, Krstajić i onda sam razmišljao. Međutim kada sam vidio da nisu oni u igri, da nisu kandidati, rekao sam sebi ‘zašto da ne’. Još jednom, izazov i želja, to su dvije stvari koje su me motivisale, poznavanje reprezentacije BiH i znajući šta sam radio i šta bih mogao uraditi. To su elementi koji su mi dali želju da se ponovo kandidujem. Znam da je težak zadatak, znam da ima izuzetno dobrih kandidata, da svi imaju dobre argumnete, ali kažem zašto da ne”, ističe Baždarević za “N1“.

Baždarević je otkrio kako nije imao kontakte i razgovore sa nekim iz Nogometnog saveza BiH.

“Ne, još uvijek ne, ja sam podnio putem svog advokata zahtjev, još nisam kontaktiran, niko me nije kontaktirao. Nadam se da će do toga doći, ako dođe super, ako ne Bože moj. Vjerovatno će ići u nekom drugom pravcu. Kažem još jednom, svi kandidati su ljudi od kvaliteta, ja ih respektujem. Ako dođe do razgovora reći ću svoje argumente i sve ono što mislim da treba da kažem. Ako ne dođe, Bože moj, poželjet ću sreću i sve najbolje onome ko bude izabran za selektora”, dodaje Baždarević.

Bivši selektor Zmajeva smatra da je potrebno napraviti promjene u organizacijskom smislu.

“Kao prvo, mi samo pričamo o rezultatima. Mislim da kaskamo u jednoj organizaciji, profesionalizmu tog sporta. To su stvari za jednu dužu diskusiju. Kao prvo moramo se vratiti na bazu, moramo dati bolje uslove za rad svim klubovima, ne samo prvoligaškim, nego i ostalim. Mislim da se pogotovo mora napraviti korak naprijed u radu s mladim igračima. Kada kažemo reprezentacija da se više okrenemo fudbalu u BiH. Struktura, ogranizacija, profesionalizam, rad s mladima. Mislim da bez tih stvari nikada neće biti ono što svi mi želimo, koji smo proveli i dali svoj život u servis fudbala”, kaže Baždarević.

Osvrnuo se i na eventualno formiranje U-21 ili U-23 lige.

“To postoji skoro svugdje u svijetu, kao što je postojalo i kod nas prije…, ne znam ni koliko godina. To je sigurno takmičenje koje je jako skupo. Zato treba pronaći finansijsku podlogu. Mislim da sama država i svi klubovi zajednički moraju. To je jedini način, rad s mladima i ne dozvoliti mladim igračima da sa 16-17 godina odlaze preko granice. Nastojati napraviti bolje uslove i dati im mogućnost za jedan pravi razvoj i napredak na našim prostorima i našim terenima. To je jedan proces koji će sigurno trajati, ali kao prvo moramo ga osmislisti, prilagoditi našim uslovima, ekonomskim, ljudskim, socijalnim i krenuti naprijed. Mi smo o tome razgovarali, ja sam u reprezentaciji pravio program i plan na tri-četiri do šest godina sa gospodinom Pirićem. Međutim to još uvijek ja mislim da nije niko čak ni pogledao. Mislim da je bilo i drugih jako dobrih ideja i prijedloga, ali kažem još jednom to je stvar na državnom nivou, u Savezu BiH, svim klubovima, jedna ozbiljna akcija, plan i program da bi se to pokrenulo s mrtve tačke”, kaže Baždarević i dodaje:

“Kada govorimo o mladim igračima i stvaranju i prodavanju, transferima mladih igrača, to može biti jedan izvor. Međutim moraju se stvoriti, a za to trebaju uslovi. Finansiranje. Mislim da fudbal mora dobiti jedan zakon o finansiranju. Tu se moraju dovesti i privatni kapitali. To su sve stvari za jednu ozbiljnu analizu. Nisam ja ni dovoljno pametan da bih davao nekome savjete, ali mogu da kažem ono što mislim. Tu mora biti jedna ozbiljna diskusija, priprema i ozbiljna odluka da bi se sve te stvari posložile, od finasiranja do organizovanja, praćenja svih mlađih kategorija, ženskog fudbala, pa sve do profesionalne lige. Mora se donijeti zakon o profesionalizmu.”

Baždarević je poručio kako je u posljednje vrijeme, zbog pandemije korona virusa, spriječen da bolje prati Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

“Iskren da budem u zadnje vrijeme ne pratim nijednu zbog ove situacije. Živimo u jednom teškom vremenu. Ali znam da se igra sve bolje, da su klubovi kao što je Sarajevo, kao što je uvijek moj Željo, pa Zrinjski, vidim i Borac zadnjih godina, da su postali ozbiljni klubovi. Pogotovo, još jednom kažem, Sarajevo koje je napravilo jedan iskorak u svakom pogledu. Pratim ligu i mislim da zaslužuje upravo ono što mi govorimo, zaslužuje još bolje uslove za naše trenere, za naše igrače, jer ima kvaliteta. Ja sam to uvijek govorio i govorim. Naši prostori sigurno da mogu u dogledno vrijeme biti oslonac i tom reprezentativnom fudbalu Bosne i Hercegovine”, objašnjava Baždarević.

Također, Baždarević smatra da našoj zemlji ne nedostaje stručnih ljudi u fudbalu.

“Ja ne bih sada ocjenjivao, mislim da ima kvaliteta. Mislim da treba još puno da uče, ali im treba dati i šansu. Kod nas se treneri mijenjaju svako tri mjeseca, svakih šest mjeseci. I treneri moraju imati taj kontinuitet, pravo na edukaciju, na odlazak u inostranstvo, da vide šta se radi i kako se radi. Sve je to jedan plan i organizacija koja mora u jednom momentu da krene na drugačiji način, vrlo ozbiljniji i profesionalniji, sa sigurno puno finansijskog ulaganja. Kao što sam rekao za mlade igrače, tako isto važi i za trenere. Dakle edukacija, ali ja sam siguran da tu ima izuzetno kvalitetnih trenera, ljudi, kao što ima i igrača”, ističe Baždarević.

