Robert Prosinečki ponovo kandidat za selektora uz više nego dobre finansijske uslove

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki kandidat je za novog selektora Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nakon što je Zoran Mamić odbio ponudu ove selekcije iz Zaljeva jer želi ostati na klupi zagrebačkog Dinama, oni su se okrenuli novom hrvatskom stručnjaku.

Uslovi su isti, Robert Prosinečki bi imao godišnju platu u iznosu od tri miliona dolara, te će se uskoro vidjeti da li će je prihvatiti.

Podsjetimo, Prosinečki je nedavno dobio otkaz na klupi Denizlispora i to poslije serije loših rezultata, a reprezentaciju BiH je doveo do baraža za odlazak na Euro, no rezultati u grupi su kumovali ranijem odlasku sa klupe našeg nacionalnog tima.

Najveći konkurenti za mjesto selektora Ujedinjenih Arapskih Emirata su Argentinac Hector Raul Cuper i Rumun Dan Petrescu, prenosi “Sport1“.

