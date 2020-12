Halilhodžić o isključenju Osima iz Saveza: To je takvo licemjerje, nepoštivanje veličina, manjak kulture

Naš proslavljeni fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić (68) ističe da odluka Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kojom je uskraćena mogućnost Ivici Osimu da bude počasni predsjednik NSBiH apsurdna.

– Velikom stručnjaku koji je proslavio naš fudbal i koji je i u najtežim momentima – od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu do suspenzije Saveza, pokazao svoju privrženost državi svakako je mjesto u NSBiH, bez obzira na godine. Ipak, on je svojim djelovanjem jako puno pomogao fudbalu u BiH, a sada da se na takav način odreknu jedne takve veličine, pa to je… Nemam riječi. Teško je to uopšte i komentarisati. Ili pronaći prave riječi, da bi se mogao izraziti na pravi način, rekao je Halilhodžić u razgovoru za „Avaz“.

Na konstataciju da to u NSBiH pravdaju činjenicom da i u statutima FIFA-e i UEFA-e piše da se ne mogu birati sportski radnici koji imaju preko 75 godina, legendarni Vaha dodaje:

– Uvijek negdje možeš pronaći milion razloga ili neki zakon koji tebi odgovara, te ga primijeniti u svojoj državi. To je takvo licemjerje, nepoštivanje veličina, manjak kulture i svega ostalog. Zaista, teško mi je pronaći prave riječi da se to kaže na pravi način. Inače, na tim našim prostorima – imam utisak, sve što čovjek više vrijedi ili postigne, ljudi se takmiče kako će ti se što ružnije zahvaliti. Mi ne znamo čuvati naše veličine. A u svim drugim pravim ili demokratskim državama veličine, bilo sportske ili iz bilo kojih drugih sfera života, imaju poseban status – konstatuje legendarni Vaha,prenosi Depo

