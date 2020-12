Šeik iz UAE-a kupio izraelski klub u kojem muslimani nisu dobrodošli

Ovaj posao se prije nekoliko mjeseci činio nemogućim, ali većina navijača podržava inicijativu vlasnika kluba Moshe Hogega o prodaji Arapima, osim ekstremističke desničarske navijačke grupe “La Familia”.

Ultrasi “La Familia” se protive igranju arapskih i muslimanskih igrača u tom timu, što je u suprotnosti od Hogegove poslovne filozofijom. On od kada je klub kupio od poduzetnika Elija Tabiba, vodio kampanju protiv rasizma.

Beitar ranije nije dovodio muslimanske igrače, a ekstremistička desničarska navijačka grupa na protestima upućivala je rasističke uvrede na račun bin Khalife, Hogega i njihovog vlastitog igrača, veznjaka Ali Mohameda.

Nedavno je ovaj klub komentarisao i bosanskohercegovački fudbaler Asmir Suljić. On je nakon dolaska u Izrael u jednom od intervjua upitan da li je čuo za izraelski klub koji ne dovodi muslimanske fudbalere.

“Čuo sam za to. To ne bi trebalo miješati sa sportom. Ne možete nikoga izbaciti iz tima samo jer je musliman, kršćanin, židov… Borimo se a jedan cilj – pobjedu. U ovom ratu boja kože i vjera nisu bitni”, rekao je tada Suljić, a prenosi “SCsport“.

