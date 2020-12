Tino Sven Sušić najavio bolju formu: “Jedva čekam da pokažem šta znam”

Fudbalski klub Sarajevo u domaćim takmičenjima za poraz ne zna već godinu dana. Bordo tim je u srijedu u 17. kolu Premijer lige BiH na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekao Radnik. Kada je u 88. minuti Milivoje Lazić donio prednost gostima činilo se kako će Semberci prekinuti seriju Bordo tima, a onda je na scenu stupio Tino Sven Sušić.

Fudbaler koji je doveden kao veliko pojačanje u Bordo tim donio je preokret. Ne samo da je Sarajevo izbjeglo poraz, nego je za svega tri minute došlo do potpunog preokreta i pobjede. Sušić je izjednačio u 89. minuti, a dvije minute kasnije nakon prodora po lijevoj strani asistirao je Fanimu za potpuni preokret ekipe s Koševa.

“Trebalo je i vremena da shvatimo, svako od nas, šta se desilo. Stvarno u dvije minute, prvi put u karijeri, da mi se desilo nešto tako, da okrenemo rezultat. Nevjerovatan osjećaj i za samopouzdanje prije Borca će nam ovo puno značiti. Možda smo i ušli u neku fazu, još smo i neporaženi, dođe utakmica gdje se i slabije igra i ne može se svaki put igrati na visokom nivou. Zna se da će doći neki kiks i slabija igra, ali smo pokazali i karakter i moć i stvarno je nevjerovatan osjećaj”, rekao je Sušić na početku razgovora za N1.

Navijači Bordo tima ističu kako je Sušić u tih nekoliko minuta podsjetio na svog amidžu Safeta koji je jedan od najboljih fudbalera s prostora bivše Jugoslavije svih vremena. Da li je prezime Sušić teret ili dodatna motivacija?

“Nije sigurno teret, naravno da je motivacija i uporediti me s njim je po meni pretjerano, jer neću nikada biti ni blizu njegove karijere i njegovih kvaliteta, ali normalno da je lijepo to čuti i znam da je navijačima drago što je tu došao drugi Sušić i vjerovatno vraća neke emocije pa je poseban osjećaj”, objasnio je Sušić.

Sarajevo sada gostuje kod banjalučkog Borca na Gradskom stadionu u Banjaluci. Ekipa iz grada na Vrbasu igra sjajno na domaćem terenu. Da li je ovo najteži ispit za vas?

“Znamo da će to biti izuzetno teška utakmica, kući su jako neugodni i teško je igrati protiv njih. Imaju dobru ekipu, na domaćem terenu su jako čvrsti, ali spremni smo i mi. Imamo i mi dobru ekipu i mislim da nam se nakon ove utkamice podiglo samopouzdanje i da nije moglo se nešto bolje desiti prije utakmice s Borcem. Vjerovatno će biti najteži ispit, ali spremni smo i naravno nadamo se da ćemo se vratiti kući s tri boda”, dodao je Sušić.

Je li teže pronaći motivaciju protiv ekipa iz donjeg dijela tabele u odnosu na duele s najboljim ekipama lige?

“Mislim da protiv svake ekipe imamo motivaciju, pogotovo sada što imamo sjajne rezultate, još smo neporaženi i hoćemo da ostanemo što duže, ali možda je samo teže protiv ovih nešto slabijih ekipa, jer znamo da njima je u cilju kada dođu na Koševo da uzmu bod. To je njima kao pobjeda i onda se postave jako defanzivno, što nama ne odgovara. Nama je lakše kada protivnik želi da igra, kada ima više prostora. Svakom je lakše igrati, nego kao jučer, možda jesmo slabije igrali, desi se, ali i teren je bio zaleđen, uvjeti za igru su bili teški, pogotovo što se Radnik povukao. Odigrali su i oni dobru utakmicu i išli su naravno da uzmu bod i onda je tu bilo i manje prostora i teže je sigurno igrati protiv takvih ekipa. Bilo je teško igrati u onakvim uvjetima, ali isto je i protivniku kao i nama. Teren kada je zaleđen drugačiji je i osjećaj, teže je i voditi loptu i odigravati i sve. Zbog toga je možda i teže igrati, sporiji je protok lopte, pogotovo nama koji volimo igrati od noge do noge i onda kada se uspori igra zbog terena i vremenskih uvjeta sigurno da je teže”, rekao je Sušić.

Po dolasku u Sarajevo mnogo se očekivalo od vas, ali nekako nije bilo sreće. Prekid zbog pandemije koronavirusa, povreda na početku priprema za novu sezonu. Da li je to sve sada iza vas?

“Sada je hvala Bogu sve iza mene, nemam više nikakvih problema što se tiče tih povreda. Naravno da nisam još uvijek stoposto spreman. Čekam naravno ove zimske pripreme, da se dobro spremim za drugi dio sezone. Jedva čekam taj drugi dio sezone da napokon počnem igrati i pokažem šta znam. Nije me dobro krenulo, imao sam stvarno i tih povreda i bila je ta pandemija. Nikako da počnem, da se izvučem iz toga, ali sada je napokon to sve iza mene i stvarno očekujem svaku utakmicu i znam da i navijači očekuju dosta od mene. Ja sam spreman na to, nemam problem s tim i nikakav pritisak, samo jedva čekam utakmice i da odigram što više utakmica”, rekao je Sušić.

Koliko vam nedostaju navijači. Da li vam daju dodatnu snagu kada su na tribinama?

“Uvijek sam volio igrati pred punim stadionom, što je normalno, ja ne znam koji igrač voli kada je ovako. Za mene ovo nije fudbal, bez navijača, naravno da moramo igrati, ali to je baš teško. Nema atmosfere, nema nešto da te digne. Naravno da se mi motiviramo, profesionalci smo i to nam je posao, ali puno je lakše kada su tu navijači. Kada se u nekim trenucima utakmice padne, oni su tu da nas opet dignu i stvarno jedva čekam da se ovo sve završi sa tim koronavirusom i da se oni vrate na stadion. Uvijek daju vjetar u leđa i puno je lakše igrati utakmicu”, istaknuo je Sušić, prenosi “N1“.

