Bez pogodaka na Tušnju: Sloboda se uspjela odbraniti, Zrinjski prekinuo niz pobjeda

Time je prekinut niz mostarskog kluba od četiri uzastopne pobjede u domaćem prvenstvu.

Čekalo se do devete minute na prvi udarac prema golu, a tada je Mašić pokušao, no nije bilo nikakve opasnosti po gol Tuzlaka. Na drugoj strani prvi šut je uputio Husejinović. Slabijom lijevom nogom poslao je loptu daleko pored gola u 17. minuti, prenosi “SCsport“.

U 25. minuti Ibanez je umalo pogodio direktno iz kornera. Golubović je morao reagovati i izvadio je loptu ispod prečke. Plemići su dominirali na terenu, a nakon manjih šansi u 39. minuti Mašić se našao pred golom i iz drugog pokušaja iz dobre situacije poslao je loptu pored gola. Do kraja poluvremena mreže su ostale mirne.

Na startu drugog dijela Trebotić je bio neprecizan, a nedugo nakon toga Enin je poslao loptu preko gola. Zrinjski je ofanzivno krenuo u drugom poluvremenu. Golubović je u 55. minuti fantastično zaustavio Mašića, da bi šest minuta poslije Bilbijin udarac završio pored gola.

Zlomislić je u 66. minuti bio neprecizan. Plemići su bili bolji i napadali, no nisu mogli doći do gola. Uslijedio je period već većih prilika. U 81. minuti Govedarica je izblokiran, a nakon toga na drugoj strani Mujagić je upropastio jedan opasan napad Tuzlaka, koji su do kraja uspjeli sačuvati mrežu.



Sloboda – Zrinjski 0:0

Stadion : Tušanj (Tuzla). Sudija: Aleksandar Njegomirović (Prnjavor). Žuti kartoni: Kurtalić, Dž. Beganović, (Sloboda), Ibanez (Zrinjski).

: Tušanj (Tuzla). Sudija: Aleksandar Njegomirović (Prnjavor). Žuti kartoni: Kurtalić, Dž. Beganović, (Sloboda), Ibanez (Zrinjski). SLOBODA : Golubović, Jusić, Devedžić, Tomašević, Osmić, Kurtalić, Alić (od 69. minute Mujagić), Maksimović (od 79. minute Uzelac), Predragović, Husejinović(od 92. minute Ristić), Dž. Beganović.

: Golubović, Jusić, Devedžić, Tomašević, Osmić, Kurtalić, Alić (od 69. minute Mujagić), Maksimović (od 79. minute Uzelac), Predragović, Husejinović(od 92. minute Ristić), Dž. Beganović. ZRINJSKI: Brkić, Bekić, Jakovljević, Ćorluka, Ibanez, Zlomislić, Trebotić, Enin (od 67. minute Todorović), Bilbija, Ivančić (od 76. minute Govedarica), Mašić (od 86. minute Kunić).

Facebook komentari