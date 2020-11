Pique: “Svi želimo da Messi ostane u Barceloni, ali to je privatna odluka”

Barcelonin defanzivac je dao veliki intervju za Barcelonu, a jedno pitanje bilo je vezano za Argentinca koji je prošlog ljeta želio napustiti klub. Messijev ugovor istječe narednog ljeta i Barcelona se bori da dogovori produljenje ugovora kako jedan od najboljih igrača svih vremena ne bi otišao bez odštete.

“To morate pitati Messija. Ja ne znam. Svi mi želimo da ostane, ali to je privatna odluka. Vidjet ćemo. Nada će postojati dok god on bude nosio dres Barcelone i nadam se da će ga neko uvjeriti da ostane još nekoliko godina ovdje”, kazao je Pique.

Pique je otkrio da je bio tužan nakon što je Luis Suarez napustio klub.

“Bio sam tužan jer on je s nama proveo mnogo godina. Dijelili smo mnogo stvari. Navijači vide samo 90 minuta, ali mi zajedno provodimo mnogo sati. To vam je kao školski prijatelj, viđamo se svaki dan od 9 sati do 13 sati, onda putujemo skupa, provodimo vrijeme u hotelima skupa”, rekao je 33-godišnji Pique.

Pique je u ovoj sezoni nastupio u 10 utakmica Barcelone, a sada je povrijeđen i s terena će izbivati nekoliko mjeseci, prenosi “SCsport“.

