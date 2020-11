Sin preminulog Dijega Maradone nalazi se na intenzivnoj njezi

Sin legendarnog argentinskog fudbalera Dijega Maradone (Diego), koji je preminuo danas, Dijego Maradona Junior, nalazi se u bolnici na intenzivnoj njezi zbog komplikacija uzrokovanih koronavirusom, prenio je novinar Tankredi Palmeri (Tancredi) na Twitteru.

– Nažalost, jedan od predstavnika “žute štampe” nazvao ga je kako bi čuo reakciju, a Dijego mlađi je tako saznao da je izgubio oca, napisao je Palmeri.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.

And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.

Leave the boy in ‘peace’

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020