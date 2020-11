Ovo je jedna od posljednjih slika Diega Maradone

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Diego Armando Maradona (60) oporavljao se od operacije u kući u Tigresu gdje je preminuo od posljedica srčanog udara.

Podsjetimo, Maradona je završio u samoizolaciji nakon što je jednom od njegovih tjelohranitelja stigao pozitivan test na koronavirus, a nakon toga je odveden u bolnicu, prenosi “Radiosarajevo“.

No, stanje mu nije bilo povezano s posljedicom trenutne pandemije.

Argentinski mediji navode kako su doktori nakon pretrpljenog srčanog udara u njegovom domu pokušali reanimirati Maradonu, ali bez uspjeha.

Tokom fantastične karijere Maradona je branio boje Argentinos Juniorsa, Boca Juniorsa, Barcelone, Napolija, Seville i Newell’s Old Boysa, a u dresu argentinske reprezentacije upisao je 91 nastup i postigao 34 gola, te ju je vodio do naslova svjetskog prvaka 1986. godine.

Ovo je jedna od posljednih zvaničnih slika slavnog nogometaša.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. 👑🇦🇷 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ

— FutbolBible (@FutbolBible) November 11, 2020