Schalke prekida ugovor s Vedadom Ibiševićem nakon incidenta na treningu

Povod za ovakvu odluku Schalkea bio je nedjeljni sukob Ibiševića i Brazilca Nalda, koji je trenutno pomoćni trener u klubu.

Naldo je govorio nogometašima povišenim tonom, a prema navodima Bilda, nekadašnji Zmaj je burno reagovao i unio se u lice Brazilcu. Sve je moglo eskalirati, a nakon što su ih ostali igrači Schalkea razdvojili, trening je prekinut.

ℹ️ Nabil Bentaleb and Amine Harit will train individually until further notice.

Vedad Ibisevic's contract with #S04 will end on 31st December 2020. pic.twitter.com/wB8uNB3vJW

— FC Schalke 04 (@s04_en) November 24, 2020