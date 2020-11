Dušan Bajević: “Ne mogu reći da neki igrači nisu za reprezentaciju, bit će možda za godinu-dvije”

Zmajevi su na Koševu protiv Irana pružili jednu od najlošijih partija u posljednje vrijeme, a selektor Bajević još uvijek čeka na prvi trijumf sa selekcijom BiH.

“Svaka utakmica je bitna. Kad izgubi reprezentacija, to je bolno. Pokušao sam da dam šansu nekolicini igrača, druga ekipa je željela mnogo više, da brzim napadima dođe do našeg gola. Sve šanse koje su stvorili u prvom poluvremenu su zapravo greške naših igrača. Istina je da je ovakav teren više njima odgovarao. Ovo što smo imali, to je to, ne možemo nikoga podcjenjivati“, rekao je Bajević, dodavši:

“Drugo poluvrijeme smo slabo igrali, u prvom ne. Imali smo i veći posjed lopte. Nismo mogli naći prostora da možemo kroz sredinu doći do gola, pokušali smo sa strane centaršutevima – nismo uspjeli. Istina je da smo imali malo udaraca prema golu, nažalost. Šta da radimo“.

Bajević je u svom mandatu dao priliku velikom broju debitanata.

“Ne mogu da kažem da neki igrači nisu za reprezentaciju. Možda nisu sad, ali će biti za godinu, dvije, tri…“, istakao je selektor naše reprezentacije.

