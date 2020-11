Amar Osim: “Bolje ovako izgubiti utakmicu nego da nismo uradili ništa, imali smo finih momenata”

Poslije utakmice (4:3) u Banjoj Luci, strateg Plavih je kazao:

“Utakmica je završila lošim rezultatom po nas, bez obzira što smo dali tri gola. Slabosti koje smo danas iskazali, nismo dosad pokazivali u prvenstvu. Borac je dosta naših grešaka kaznio. Nije realno Borac bio toliko dobar da zabije četiri gola. Imaju dobre igrače, ali da daju četiri gola, to bi značilo da su sada napadali, kidisali… Što nije baš slučaj. Tri puta smo se vraćali i u trenucima kad je utakmica postala pasivna, i kada bi i oni vjerovatno bili zadovoljni bodom, primili smo gol od igrača za kojeg danas nismo imali rješenja. Ostaje mi samo da čestitam. Kad pobijediš u ovakvom super spektaklu i daš četiri gola, to je za čestitku. Ok. Bolje izgubiti ovako utakmicu nego da izgubiš 1:0 ili 2:0, da nisi ništa uradio. Imali smo finih momenata, tri super gola. Par puta smo dobili u prvenstvu u situacijama sličnoj ovoj, to je fudbal. Žao mi je što našu najbolju utakmicu u gostima, kad je kreativni dio u pitanju, nismo završili osvajanjem barem jednog boda“, kazao je Osim u svom izlaganju za “Arena Sport”.

