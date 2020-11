Tuzla City s igračem manje odolio napadima prvaka

Bordo tim je bio bez nekoliko prvotimaca, osim onih koji su suspendovani i povrijeđeni. Timu sa Koševa u današnjoj utakmici nije pomoglo ni to što su cijelo drugo poluvrijeme bili sa igračem više.

Do prve prave prilike čekalo se do 21. minute kada je Tatar sa ruba šesnaesterca sjajno šutirao, ali je fantastično intervenisao Fejzić. Nakon slabog pokušaja Rahmanovića, Tatar je pokušao još jednom u 24. minuti i to iz teške pozicije, no ponovo je bio siguran golman Tuzla Cityja, piše “Sport Centar“.

Domaći su dolazili na polovinu Sarajeva, ali nisu uspjevali ništa napraviti u završnici, gdje nisu imali rješenja. Tako je Badji u 32. minuti pokušao sa velike udaljenosti, međutim bilo je to veoma loše. Tatar je nastavio prijetiti, a pokušao je i u 35. minuti, no Fejzić je ponovo odbranio.

Možda i najopasniji napad Tuzla City je izveo u 40. minuti, ali Oremuš je na vrijeme zaustavio Crnkića i izbacio loptu u korner, nakon kojeg je Morris loše zahvatio loptu. U finišu prvog poluvremena Barišić je bio neoprezan i zbog oštrog starta nad Rahmanovićem dobio je drugi žuti karton i pokazan mu je put u svlačionicu. Tako su domaći u drugom dijelu bili sa igračem manje.

Odmah na startu drugog poluvremena bordo tim je imao dobru šansu, a Rahmanović je nakon jednog centaršuta šutirao pored gola. Slab udarac Jukića u 56. minuti otišao je pored gola. Gosti su imali dobar napad u 57. minuti, no na kraju je Rahmanović loše centrirao. Tim sa Koševa je stezao obruč oko gola Tuzlaka, ali nisu dolazili do gola.

Crnkić je šutirao u 75. minuti, što je bio jedan od rijetkih pokušaja domaćih, no bio je siguran mladi Dizdarević. Domaći su imali veliku šansu u 79. minuti. Prvo je udarac Karjaševića izblokiran, nakon čega se nije snašao Crnkić. Nedugo nakon toga Rahmanović je uposlio Fanima, koji nije bio dobar u završnici i izborio je samo korner.

Poslije lijepe akcije gostiju u 83. minuti Rahmanović se spetljao, a odmah na drugoj strani dobro je pokušao Hodžić, ali Dizdarević je bio siguran, prenosi Sport Centar.

Do kraja je zabilježen loš pokušaj Sušića, dok se igrači Tuzla Cityja u posljednjim trenucima utakmice nisu snašli pred golom Sarajeva i završeno je rezultatom 0:0.

