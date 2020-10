Mostarci u derbiju deklaisirali FC Salines, slavili rezultatom 6-1

Mostarci su poveli u finišu prvog poluvremena. Nakon odlične kombinacije sa kapitenom Aladžićem u 19. minuti precizan je bio Rakić. Domaćini su bili precizni i minut poslije, kada je Radin asistirao Kahvedžiću koji je pogodio protiv svog bivšeg kluba.

Na početku drugog poluvremena Mostarci dolaze i do trećeg gola i već tada bili su veoma blizu pobjedi protiv ljutog rivala. Opet se u listu strijelaca upisao odlični Kahvedžić. Neizvjesnost u derbi vratio je Kocić u 27. minuti i rezultat na semaforu je tada bio 3-1. Ipak, to je sve što su Tuzlaci mogli protiv odlične ekipe FC Mostar SG. Do kraja utakmice igrači predvođeni trenerom Ivanom Božovićem postigli su tri gola i nanijeli težak poraz šampionima BiH. Precizni su bili Jelić, Radin i Kahvedžić koji je novim hattrickom potvrdio da je jedan od najboljih futsalera u našoj zemlji.

– Pokazali smo ko su pravi šampioni. Mi na terenu, a ne za zelenim stolom osvajamo titule – kaže Amel Bajgorić, predsjednik FC Mostar SG.

FC MOSTAR SG – FC SALINES 6:1 (2:0)

USRC “Midhat Hujdur”

FC MOSTAR SG: Galić, Kahvedžić, Radmilović, Jelić, Aladžić, Ćesir, Agović, Radin, Pantić, Bošković, Rakić, Vesić, Džemić, Gosto.

FC SALINES: Milanović, Matijević, Ivanković, Isanović, Šešelj, Seferović, Ramić, Sinanović, Arnautović, Imširović, Kocić, Sesar, Rajčević, Sipović Trener: Predrag Rajić.

