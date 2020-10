Serie A / Juventus i Verona remizirali u Torinu

Stara dama je, nakon remija sa Crotoneom, dočekala Veronu samo sa jednim ciljem, a to je pobjeda. Ipak, to nije išlo lako danas.

U prvom dijelu gosti su imali nekoliko prijetnji, ali je Juventus na vrijeme preuzeo inicijativu, no do gola nije mogao. Kada ga je i postigao, a u pitanju je bio 45. minut, on je poništen zbog ofsajda Alvara Morate.

Veliki šok za Staru damu vidjeli smo tačno nakon sat vremena igre. Andrea Favilli je pogodio za vodstvo Verone.

Gosti su se herojski borili, ali su gol ‘morali’ primiti. Dejan Kulusevski je u 78. minuti pogodio i tako vratio nadu domaćinu da može do trijumfa.

Ipak, do kraja utakmice gosti su prikazali nevjerovatnu borbu i upisali su veliki bod, tako da Juventus nakon pet kola ima devet bodova od mogućih 15, što sigurno ne može zadovoljiti apetite navijača, piše “SCsport“.

