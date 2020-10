U posljednjoj utakmici 5. kola Engleske premijer lige Vulverhempton je u gostima bio bolji od Lids junajteda 0:1.

Gol vrijedan tri boda postigao je Raul Himenes u 70. minuti utakmice.

FT | #LEE 0-1 #WOL

The final whistle blows and Wolves take all three points! #LEEWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/Pm33n77w7v

— Wolves (@Wolves) October 19, 2020